Más fácil sacar cita en el IMSS a que gane Anaya: Mikel Arriola

México

Administró el IMSS y se empeña en mejorar la ciudad. Darle orden. Gobernarla. Para ello, el carisma no es todo. Igual se requiere cerebro y emoción. Tiene simpatía al PRI:

¿Que está harto?

No, con energías.

¿No está harto como un paciente del IMSS que espera cita?

Ya no es así.

¿Ahí qué le dieron de tomar?

Mucha agua.

¿Paracetamol o metronidazol?

Paracetamol cuando me dolía la cabeza.

¿Es alérgico a la "amlodipina"?

No, pero tampoco necesito.

¿Se droga, don Mikel?

¡No, jamás!

¿Ni mariguana?

Ni mariguana.

¿Ni porque fue el primero en acatar el uso?

Sí, di los primeros cuatro permisos.

¿Algún alucinógeno?

Ninguno.

¿A qué debe esas visiones que tiene de gobernar la ciudad?

A que se tiene que ordenar, hay que administrarla.

¿Por qué quiere gobernar la ciudad?

Porque quiero mejorar la seguridad y los servicios.

¿Quién decidió su candidatura?

Mikel Arriola.

¿Cuándo se decidió?

Cuando quitaron los candados del PRI y salió Pepe Meade.

¿Qué hace que los priistas no busquen a un priista?

Que escucharon el llamado ciudadano.

¿Por qué debemos creerle?

Porque soy ciudadano y tengo resultados muy tangibles.

¿De cuánto dinero se trata?

De puro convencimiento.

¿Qué jugada es esta?

¡Esta es una jugada maestra!

¿Su carisma es suficiente?

Y el cerebro, la emoción.

¿Ya le dijeron que va a perder?

Jamás.

¿Cuántos votos calcula tener?

Arriba de 2 millones.

¿Llega a dividir el voto?

La izquierda ya está dividida y vamos aprovecharlo.

¿Dígame una delegación donde ganará el PRI?

Xochimilco.

¿Sabe qué les pasa a los candidatos que mienten?

Seguramente pierden.

¿Quién le dijo que las ocurrencias se convierten en votos?

Nadie.

¿En serio piensa mejorar el Metro?

Por supuesto, 100 kilómetros más.

¿Eso es burla?

No, 15 al año.

¿Se ha subido al Metro?

Sí, en múltiples ocasiones.

¿Al último vagón, tercera puerta?

No.

¿Qué es lo nuevo en su propuesta de mejor movilidad?

Inversión, infraestructura, Metro y tres trenes suburbanos.

¿Le dirá a Del Mazo que genere empleos en lugar de transporte?

Mejor que generemos una comisión metropolitana de transporte.

¿Ya se reparten las zonas?

No, pero nos repartimos ideas para que mejore la megalópolis.

¿Sabe cuántos mexiquenses vienen diariamente a la ciudad?

Alrededor de 10 millones.

¿Arraigo en el PRI?

Sí, simpatía.

¿No se siente priista todavía?

Simpatizante, no militante.





A ver, ¿la corrupción es cultural?

No, por supuesto que no.

¿Suele hablar mucho sin decir nada?

No.

A ver, ¿se dice resuelto o "resolvido"?

Resuelto.

¿Cuál es el acuerdo con el Frente?

Ninguno, ganarles.

¿Al final sumará sus votos a Barrales?

No, son muy malos gobernando.

¿Con cuántos departamentos en Miami cede la candidatura?

Cero departamentos en Miami, es una gran contradicción.

¿Alguna "casa blanca" en las Lomas?

No, vivo en un departamento que nos presta mi suegro.

¿No lo compran?

No. Siempre ser limpio. Soy afortunado.

¿Le gusta el poder?

Sí, para usarlo en favor de la gente.

¿El personal de limpieza de su casa tiene seguro social?

Por supuesto.

¿Cómo se llaman?

Sonia es la que nos lava, Anita es la nana de mi hijo y Malena la que va a hacer el aseo.

¿Les ha preguntado qué tiempo tardan en llegar a su casa?

Es terrible: tres horas.

¿Les ha preguntado qué comen con lo que les paga?

Sí, les he preguntado.

¿Desde cuándo le ha interesado la desigualdad en esta ciudad?

Desde que me formé como servidor.

¿Por qué el IMSS no abrió la seguridad social a las trabajadoras domésticas?

Está ese planteamiento todavía en la mesa.

¿Hay mexicanos de primera y de segunda?

Tienen que ser todos de primera.

¿Cuál es su lectura de Marco Antonio?

Muy superficial.

¿Todo joven es delincuente?

¡Por supuesto que no!

¿Ha tenido tratos con un MP?

Sí, y han sido muy malos.

¿Sabe cuántos de ellos extorsionan?

No sé cuántos, pero asumo que muchos.

¿Querrá más independencia en el Ministerio Público?

Pero muchos más recursos y capacitación.

¿Cómo piensa acabar con las cofradías de los policías?

Aplicando la ley, haciendo purgas en los mandos corruptos.

¿Qué será más fácil: que le den cita en el IMSS o que gane el Gobierno?

Que gane el Gobierno de la ciudad.

¿Ya vio con qué batas atienden las enfermeras?

Batas verdes y blancas.

¿Conoce los utensilios de los doctores?

Por supuesto. Renovamos 200 mil.

¿Ya ha entrado a los sanitarios?

Sí, y van mejorando.

En fin, ¿piensa que por dirigir al IMSS merece el Gobierno de CdMx?

No me lo merezco, me lo voy a ganar.

¿Y así como atendió el IMSS pensará gobernar?

Sin duda.

¿Ha chantajeado a empresas?

No, no tengo cola que me pisen.

¿Cuánto recibió por auditorías a empresas?

La recaudación, histórica: más de 190 mil millones de pesos.

¿"Moches"?

Absolutamente no.

¿Ni por sindicatos fantasma?

No, ninguno.

¿Pues qué IMSS dirigió?

Dirigí el IMSS que salió de la quiebra para tener superávit.

¿Cree que los mexicanos no conocemos el IMSS?

Lo conocen profundamente.

¿Más desabasto de medicamentos para enfermos del VIH?

Ciento por ciento abasto: un compromiso.

¿Matrimonio a los homosexuales?

Discutible.

¿Transexuales?

Divide.

¿Sabe a cuántos asesinan en esta ciudad?

Seguramente una cantidad alta.

¿Adopción para parejas del mismo sexo?

Discutible.

¿Qué entendemos por “discutible”?

Que divide a la sociedad.

¿Y a usted?

Escucharé a las familias.

¿Su mejor idea contra la simulación?

La ley.

¿El crimen movilizará votos?

Ojalá que no.

¿Hay acuerdos en esta ciudad?

De mi parte ninguno.

¿Ni con la Unión de Tepito?

No.

¿Ni con "los ojos"?

Al Ojos ya lo abatió la Marina, y a su sobrino.

¿Gobernará con el crimen?

Gobernaré contra el crimen.

¿Es promesa u ocurrencia?

Es obligación.

¿Ya le han dicho que no va a ganar?

No me lo han dicho. Y si me lo dicen, están equivocados.

¿Qué será más fácil: que a Anaya lo atiendan en el IMSS o que gane la Presidencia?

Que lo atiendan en el IMSS.

Por cierto, ¿Meade tiene cura?

Meade está curado, sobre todo de la deshonestidad de los demás.

¿Y el PRI?

El PRI está trabajando.

¿Qué opina de la trata de personas?

Un mal tremendo, hay que acabar con él.

¿Usted fue quién dijo que se prostituyó la idea de las fotomultas?

Sí, señor.

¿Esa frase se la sugirió Cuauhtémoc Gutiérrez?

No, la pensé porque es un desastre.

¿Qué hará con Mancera?

Ganarle.

¿Lo auditará?

Habrá que verlo.

¿Ya le dijeron que no va a ganar?

No, no me lo han dicho.

¿Y si mejor se suma a AMLO?

Jamás.

¿Ni por moda?

No.

¿Parece que perdona a todos?

¡No bueno, quiere cancelar el aeropuerto!

¿Usted necesita protección?

No.

¿Ni por vivir en esta ciudad?

Ojalá mejore la seguridad en lo que es la votación. Después, mejorará sin duda.

¿Es socio de empresas de seguridad?

No, absolutamente no.

¿Ha participado en alguna sociedad del sector?

No, ninguna.

¿Prestanombres?

Para nada.

¿En su 3de3 están sus participaciones de empresas comercializadoras?

No tengo ninguna participación.

¿Ni para reparto de tinacos?

¡Claro que no!

¿Y cómo piensa cumplir con llevar agua a toda la ciudad?

Reparando la infraestructura que lleva 50 años envejeciendo.

¿Solo falta que prometa que no temblará en los próximos seis años?

Eso no se puede.

¿Qué propuesta tiene para la sobrevivencia del ajolote en Xochimilco?

Limpiar el agua.

¿Qué modificará al plan de reconstrucción?

Quitarle la burocracia.

¿Parará a las constructoras rapaces?

Sin duda. Las malas tienen que parar, porque están acabando la ciudad.

¿No gobernará para ellas?

No, gobernaré para la generalidad, eso que no comprenden los actuales.

¿Eso también lo sabe Videgaray?

Seguramente sí.

¿Qué será más rápido para un damnificado: reconstruir su casa o que lo atiendan en el IMSS?

Que lo atiendan en el IMSS.

¿Como dirigió el IMSS piensa gobernar?

Sí, resolviendo problemas.

¿Y seguro que tiene el voto de los jubilados del IMSS?

Espero que sí, porque ya no van a comprobar supervivencia.

¿Ya le dijeron que no gana?

No, no me lo han dicho.

¿Ya sabe que no va a ganar?

Sé que voy a ganar.

¿Está preparado para no ganar?

Estoy preparado para ganar.

¿Por qué mejor no nos dice cuál es el juego?

Es limpio, sin corrupción y equitativo.

¿Puesto en el gabinete?

Ya lo tuve.

¿Con su experiencia se puede vivir fuera del erario?

Seguramente sí. Pero voy a ser jefe de Gobierno.