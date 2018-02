Estrategia de la ira suplió a la del miedo: Antonio Sola

México

Creador de relatos y catalizador de emociones. Quizá, el estratega político más emblemático de las últimas horas:

“Creo que es posible construir un mundo mejor”, se lee en su Twitter.

Así es. Es posible construir, a través de la política, un mundo mejor.

¿Usted lo puede construir?

Sí, claro. Todos.

¿Seguro de sí, don Antonio?

Sí.

¿Se vende mejor por lo que es o por lo que se cree?

Por lo que soy.

¿Soberbio?

No.

¿Sola está solo?

No, acompañado felizmente de Susana, mi esposa.

Disculpe, ¿fue hijo único?

No, una hermana mayor cuatro años.

¿Creció en un ambiente de cariño?

Sí, mucho cariño.

¿Muy español?

Muy español y muy catalán también.

¿Demócrata?

Desde luego.

¿Diría que es una buena persona?

Eso le toca a los demás decirlo. Pero creo que sí.

¿Eso lo valora?

Lo valoro mucho.

¿Cuál es su sentido de justicia?

La justicia es ser en igualdad de condiciones con los demás.

¿Sabe descubrir la mentira?

Trato de averiguar cómo desvelar la mentira.

¿Ha medido cuántas mentiras dice al día?

No, la verdad no las he medido.

¿Así que “AMLO ya no es un peligro para México”?

No, ya no lo es. Lo fue hace 12 años.

¿Eso vendió bien?

Sí, mucho.

¿Por eso le pagaron bien?

Me pagaron.

¿Un estratega no se disculpa?

Comete errores. Hay victorias y derrotas. Y siempre hay que saber pedir perdón.

¿En esta ocasión es necesario pedir perdón?

No. Formé parte de un equipo. No me siento con la obligación de pedir perdón.

Ahora viene la estrategia del miedo, ¿no?

No. La de la ira. Va a ser presidente aquel que sepa administrar la ira de los mexicanos.

¿La ira se interpreta con crímenes?

La ira se interpreta como una fatiga de los mexicanos con el sistema político.

¿Amenaza de atentado?

Pudiera ser.

¿Crisis económica?

Mucha.

¿Eso fomenta la ira?

Mucho, y los mexicanos lo saben.

Ayúdenos a vender la ira.

La ira es una emoción primaria. Hay que ponerla en la mesa y convertirla en una energía positiva. Hay que decir qué hacer con eso.

¿Qué frase lo define?

Antonio Sola un humanista 100%. Defensor de la política.

¿Humanista?

Sí.

¿El mejor atributo de su oficio?

Perspicaz, inteligencia y ser listo en el juego político.

¿Su mejor relato de sí mismo?

Hombre de 46 años, felizmente casado, que disfruta lo que hace.

¿El mejor vendedor del mundo?

Quisiera serlo.

¿Og Mandino o Paulo Coelho?

Ambos, uno para vender y el otro para reflexionar.

¿Qué entiende por política?

La ciencia que todos nos ayuntamos, como el ayuntamiento, para resolver los problemas.

¿Y qué es la virtud en política?

Ser virtuoso, ser un hombre justo, tener valores.

¿Y la decencia?

La decencia es la piedra filosofal de toda la batalla política.

¿Y qué entiende por estrategia política?

El conjunto de herramientas al servicio de un candidato para alcanzar el poder.

¿Y eso vende?

Claro, y te hace ganar.

¿Y la comunicación política?

Es la forma con la que un candidato o un líder se expresa y se comunica con el ciudadano.

¿Eso también vende?

Desde luego, todo vende.

Hasta cumbres mundiales de comunicación política se organizan.

¡Por supuesto!

¿Y qué se aprende ahí?

A ser un buen comunicador político, buen estratega y saber vender.

¿Y han hecho mejores políticos?

Es responsabilidad de todos. Depende de los líderes con los que trabajas, pero sí se logra.

¿Los mexicanos somos tontos?

No, muy inteligentes.

¿Nos manipulan?

No, para nada.

¿Y los españoles?

También son muy inteligentes y nadie los manipula.

¿Lo venezolano le asusta?

No, no, para nada. Venezuela es un pueblo hermoso y hermano.

¿El prejuicio?

Es aquello que utilizamos para juzgar algo o alguien de manera anticipada.

¿Y eso también vende?

Sí, puede vender.

¿Se nacionalizó mexicano?

Sí, señor.

¿Eso en qué le ha beneficiado?

No buscaba beneficiarme. Amo México, soy profundamente guadalupano.

¿Eso también vende?

Sí, claro.

¿AMLO ya no es peligro para México?

No, ya no lo es.

¿Ahora eso vende bien?

Vende muy bien en esta campaña. ¡Y que yo lo diga, más!

¿Qué es hoy AMLO?

El que mejor está interpretando el valor que quieren los mexicanos.

¿Y Anaya?

Anaya es un hombre en construcción.

¿Meade?

Es una trituradora a punto de desaparecer.

¿Qué relatos deben construir ahora?

Consonar el corazón doliente de los mexicanos con este enojo con el sistema político.

La ira, ¿acaba de decir?

Ira es el componente fundamental.

¿Quién lleva la mejor campaña?

Ninguna de las tres es buena, pero la que abandera es López Obrador.

¿Cuándo se sabe que es una candidatura perdida?

Cuando estás 30 puntos abajo y sigues haciendo las cosas mal.

¿Recomienda cambiar de candidato a alguno de ellos?

Bueno, dije que el PRI se equivocó al seleccionar al tipo de candidato.

¿Nuño hubiera sido mejor candidato?

No lo sé, pero Meade no fue el idóneo.

¿La ocurrencia tiene paga?

Si es buena sí, mucha.

¿Se gobierna con ocurrencias?

Sí, y eso es peligrosísimo.

¿Ganará quien movilice a más o quien compre más?

Quien movilice más.

¿Ganará quién controle a los medios?

No, tampoco.

¿No es esa la mejor estrategia de los estrategas?

Controlar los medios, no. No la mía por lo menos.

¿Qué sabe la mercadotecnia de la credibilidad?

La credibilidad es la moneda de cambio más importante entre el candidato y los electores.

¿Esta elección es de cambio o de continuidad?

De cambio, sin lugar a duda.

¿Quién está comunicando mejor?

López Obrador.

¿Qué puede vender Meade?

Nada.

¿Va perdiendo el mando hasta de sí mismo?

No, no creo que de sí mismo, pero sí de su campaña.

¿Le aconsejaría que aprendiera a utilizar a sus enemigos?

No le aconsejaría nada, sería muy aventurado de mi parte.

¿En verdad cree que AMLO quiere ser presidente?

Las dos veces anteriores, no. Ésta, sí. Es muy práctico.

¿Venderse ya como presidente le va funcionando?

No, pero es importante tener una energía de vamos ganando. Eso es bueno.

¿En qué se puede equivocar?

No escuchar, es un defecto muy grave.

¿Qué no debe ser?

No debe ser soberbio.

¿Y lo es?

A veces, aparenta serlo.

¿Anaya un buen candidato?

No es que sea buen candidato hoy, pero pudiera llegar a serlo.

¿Será el mal menor?

Pudiera serlo.

¿Qué atributos le observa?

Habla bien. Está al frente de una alianza más sana que la del PRI.

Seguro que lo podría llevar a ser presidente.

Pero no quiero.

¿Al político se le engaña con facilidad?

No, son muy pillos, muy listos, son difíciles.

¿El político se engrandece con la adulación?

Sin duda. Y cuando llegan al poder sus defectos se hacen más grandes. Es terrible.

¿Su necesidad de acumular bienes es proporcional a sus vacíos emocionales?

Sí. Por falta de educación y de valores.

¿Les viene mejor un "marketing" aspiracional o inspiracional?

Depende de los líderes, pero la inspiración siempre es mejor.

¿Qué políticos tenemos hoy?

Políticos muy mediocres.

¿Inseguros?

Algunos, sí.

¿Para cooptarlos los hace sentir superiores?

No. Esa no es mi forma de trabajar.

¿Los dota de un poder único?

Tampoco.

¿Hasta ahora le ha bastado su prestigio para intimidar o ganar?

Mi prestigio es trabajar 20 horas al día.

¿Y de qué prestigio presume?

De ninguno. Simplemente a veces gano y a veces pierdo.

¿Y eso ha aportado algo a los demás?

Habría que preguntárselo a los demás. A mí, mucho.

¿En política lo que no se ve no cuenta?

No, y por eso hay que correr el velo para que se vea.

¿La simulación tiene límites?

Sí, sin duda.

¿Y el PRI?

El PRI está simulando ahora.

¿Desesperados?

A lo mejor.

¿Entre ellos se eliminan solos?

Sí, claro, es un sistema muy revolucionario.

¿Peña Nieto ya entregó la plaza?

En el último año los presidentes en México entregan la plaza, dejan de ser importantes.

¿Hoy cómo vendemos los beneficios de un corrupto?

Es imposible vender eso, los corruptos deben ir a la cárcel.

¿Y hay democracia en una monarquía?

Hay democracia en una monarquía.

¿No es una contradicción?

No, no es.

¿Su rey es un peligro para su democracia?

No, pero hay que reformar la constitución y poner la monarquía en su lugar.

¿Tiene salida Cataluña?

Desde luego que sí.

¿La salida es la república?

Pudiera ser.

¿El estratega político tiene límite?

Por supuesto.

¿Cuál?

La ley, sin duda.