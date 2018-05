Ernesto Cordero anuncia que votará por Meade

El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero,dijo que su voto para las elecciones presidenciales del 1 de julio será para José Antonio Meade.

En Twitter, el panista dijo que votará por el candidato de la coalición Todos por México por ser un candidato honesto y capaz.

Igualmente, dijo que a diferencia de otros candidatos, su trayectoria era limpia y de resultados.

"Voy a votar por @JoseAMeadeK Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados", escribió.

A través de la misma red, el aspirante presidencial respondió sentirse "muy agradecido y orgulloso" y el apoyo de Cordero lo compromete "mucho a trabajar como el me enseñó, siempre por México".

Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México. https://t.co/Mf5rAgcnnc