Alfaro dice que Castro le copió propuesta de segunda universidad

La propuesta de crear una segunda universidad en el estado de Jalisco, planteada por el candidato priista Miguel Castro, ya tuvo reacción por parte de su adversario Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano. En principio, dijo que esa iniciativa le fue copiada porque él la propuso en la campaña de hace seis años.



“Siempre se me hará curioso ver cómo evolucionan los priistas, si eso se le puede llamar evolucionar, en su concepción sobre lo que Jalisco necesita. Yo propuse hace seis años crear una nueva universidad para nuestro estado y los priistas salieron a burlarse de la propuesta, el jefe del candidato del PRI (…) Me parece que estar copiando propuestas y sacarlas al vapor porque yo no le voy a hacer la chamba a Miguel, nosotros sí nos metimos a ver cuánto costaba, qué significaba”, dijo en atención a medios de comunicación.



Coincidió en que está rebasada la capacidad de respuesta para atender la demanda de espacios en instituciones de educación de nivel superior. Es necesario contar con un diagnóstico del cómo se debe potencializar la universidad pública y definir si es necesario o no buscar crear una nueva institución educativa en la entidad.

Posterior a hacer señalamientos en contra de la propuesta del candidato priista, Enrique Alfaro aseguró que en su agenda de educación incluirá la creación de un programa de dotación de becas, mismo que resulta el más grande a nivel estados y acuerdos con universidades privadas para que estudiantes puedan ingresar a dichas instituciones.



“Con las universidades también privadas podemos llegar a un acuerdo para aprovechar la infraestructura que ya tenemos de las mejores de México, en la ciudad de Guadalajara y en el estado de Jalisco, para que con esa infraestructura podamos bajar costos y que el gobierno pudiera encontrar un mecanismo de colaboración con las instituciones privadas para lograr espacios y oferta educativa para los jóvenes, sin la necesidad de crear una nueva figura burocrática en el estado”, dijo el candidato.

SRN