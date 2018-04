Alfaro dice que se castigará por desfalcos en la SSJ

Guadalajara

Los responsables de las irregularidades y desfalcos cometidos en la Secretaría de Salud durante la administración del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz pagarán ante la justicia por los hechos cometidos, afirmó Enrique Alfaro Ramírez, candidato al gobierno estatal por parte del Partido Movimiento Ciudadano (PMC).



Durante el gobierno actual se han realizado señalamientos, sobre todo, contra la gestión del ex secretario Antonio Cruces Mada. Se ha reportado deuda en el Seguro Popular, desabasto en la dependencia estatal así como situaciones irregularidades en el Hospital Maternidad López Mateos.



"Nunca he creído en la idea de andar cazando brujas pero ese desfalco que se hizo al sector Salud no va a quedar en la impunidad. Ese es un compromiso que tenemos que asumir con toda claridad. Vamos a investigar a fondo, creo que hay elementos suficientes. Ya dispongo de alguna información al respecto pero vamos a profundizar en esa situación y el desfalco al sector salud será sin duda una de las grandes muestras de que en este gobierno de Jalisco, sucedieron cosas tan terribles como las que vimos en otros estados de la república", dijo el aspirante.



Aseguró que al momento ya se cuentan con elementos que pueden acreditar los casos de corrupción al interior de la Secretaría de Salud Jalisco. El gobernador del estado no cuenta con la facultad para encarcelar a personas señalados, sin embargo, Alfaro Ramírez confía en que el mejor perfil será electo para Fiscal General y se cuentan con los elementos para que se sancione a funcionarios responsables.



Por otra parte, el aspirante de MC afirmó que el priista Miguel Castro, le copió la propuesta respecto a la creación de una segunda universidad pública en el estado de Jalisco. Recordó que dicha propuesta la presentó durante las campañas de hace seis años y los priistas se burlaron de él.



“Siempre se me hará curioso ver cómo evolucionan los priistas, si eso se le puede llamar evolucionar, en su concepción sobre lo que Jalisco necesita(…) Me parece que estar copiando propuestas y sacarlas al vapor porque yo no le voy a hacer la chamba a Miguel, nosotros sí nos metimos a ver cuánto costaba, qué significaba”, dijo en atención a medios de comunicación.



Posterior a hacer señalamientos en contra de la propuesta del candidato priista, Enrique Alfaro aseguró que en su agenda de educación incluirá la creación de un programa de dotación de becas, mismo que resulta el más grande a nivel estados y acuerdos con universidades privadas para que estudiantes puedan ingresar a dichas instituciones.



Dijo que pueden haber acuerdos con universidades privadas “para aprovechar la infraestructura que ya tenemos de las mejores de México, en la ciudad de Guadalajara y en el estado de Jalisco, para que con esa infraestructura podamos bajar costos y que el gobierno pudiera encontrar un mecanismo de colaboración con las instituciones privadas para lograr espacios y oferta educativa para los jóvenes".

SRN