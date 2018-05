Es 'fake news' la reunión Peña-IP por voto útil: Presidencia

Ciudad de México

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, negó que empresarios mexicanos pidieran al presidente Enrique Peña Nieto impulsar el voto útil como aseguró el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, para construir una alternativa al proyecto de Morena.

"Pues 'fake news' otra vez. No hubo tal solicitud y por supuesto, al no haber una solicitud no hubo una respuesta. Fake news", dijo en conferencia de prensa.

Sobre la afirmación del secretario de Salud, José Narro, acerca de que la 'rabia colectiva' es un problema e salud pública, Eduardo Sánchez consideró que el ex rector es un especialista en la materia y su punto de vista es muy atendible y respetable.





OVM