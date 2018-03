PRI exige a PGR no ceder ante presiones e investigar a Anaya

Ciudad de México

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, llamó a la Procuraduría General de la República (PGR) a no ceder ante las presiones políticas y que actué ante la comisión de un delito como por los que se ha señalado al candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya.

Ricardo Anaya es un DOS CARAS: es un mentiroso y un corrupto. Hay indicios de que los recursos por los que @RicardoAnayaC ha sido señalado provienen de moches cuando fue Diputado Federal de @AccionNacional.https://t.co/DsI6WYePON — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 5 de marzo de 2018

En un breve mensaje en el CEN del PRI, Ochoa pidió a la PGR a que actué conforme a derecho e investigue puntualmente las acusaciones y señalamientos que se han realizado en contra de Anaya por lavado de dinero y triangulación de recursos.

"Que no se detengan las investigaciones por presiones políticas, sino que por el contrario que avancen", ya que la democracia mexicana requieren la certeza que sólo le puede dar la estricta aplicación de la ley en todos los casos", dijo.

El dirigente priista aseguró que el panista es un dos caras, es un mentiroso y un corrupto, por lo que le exigió a Ricardo Anaya que aclare todas su actividades que han sido señaladas como ilícitas. "Los mexicanos merecen respeto".

Agregó que frente a un proceso electoral es fundamental que se investigue a fondo la comisión de estos delitos y más aun cuando los actores que pretendan aspirar a la Presidencia de la República se ven involucrados.

"Así no, Anaya, violando la ley creando empresas y fundaciones fantasmas. Así no Anaya, presidiendo supuestos moches, lavando dinero y engañando al pueblo de México. Así no, así no se participa en la elección más importante en la historia de nuestro país", señaló.

Ochoa aseguró que aún hay muchos elementos que no han sido aclarados por el panista, a quien se le acusa de haber creado una fundación fantasma para recibir dinero de contratistas para enriquecerse presuntamente con recursos de dudosa procedencia.

Además de que no ha ofrecido una sola documentación bancaria que demuestre los supuestos prestamos o hipotecas que le permitieron comprar el terreno de 10 millones de pesos en mayo de 2014, cuando era diputado federal y declaró ganar 96 mil pesos mensuales en promedio.

"La pregunta es cómo le alcanzó el dinero a Anaya para comprar un predio de 10 millones si sus ingresos declarados eran de 96 mil pesos en promedio y cómo le hizo después para vender ese terreno con una bodega en casi seis veces el valor original: 54 millones de pesos", cuestionó.

El dirigente del PRI afirmó que hoy se sabe que el 25 agosto de 2016, Ricardo Anaya se benefició de un esquema financiero de lavado de dinero construido explícitamente de manera ilegal para depositarle 54 millones de pesos de su cuenta bancaria.

De igual forma aseveró que Manuel Barreiro, con el conocimiento de Ricardo Anaya, contrató personas para ocultar la ruta del dinero precisamente la ruta de los 54 millones de pesos en diversos países del mundo

"Ricardo Anaya es un dos caras, un mentiroso y es un corrupto, hay indicios de que lo recursos por los que Anaya ha sido señalado provienen de moches cuando fue diputado federal del PAN", sentenció.

Incluso afirmó que a pesar de que el candidato del PAN a la Presidencia habla mucho de preparación académica, el discurso que utilizó para convertirse en el abanderado presidencial de su partido fue plagiado. "Es un candidato de dos caras".





EB