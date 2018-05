Un grupo de empresarios, “tragedia nacional”: AMLO

México

Andrés Manuel López Obrador señaló a un grupo de empresarios de ser responsable, en buena medida, de la “tragedia nacional”, pues tiene “confiscadas las instituciones” y “secuestrado el gobierno”.

Durante su participación en la 59 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia volvió a referirse a ese grupo como la “mafia del poder”, y la acusó de que “ha robado mucho, ha destruido al país y está desgraciando al pueblo”.

“Le han hecho mucho daño al país porque ellos son responsables de la tragedia nacional en buena medida, ese grupo que se opone a que haya un cambio porque les ha ido muy bien a ellos, pero le ha ido muy mal al pueblo.

“Y para ser claros: no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar, porque no solo es hacer negocios al amparo del poder público, como lo han hecho, sino que se sienten los dueños de México, ellos tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al gobierno”, dijo.

Aunque descartó perseguir a esos empresarios en caso de llegar a la Presidencia, el tabasqueño enfatizó que es momento de que se hagan “a un ladito”.

“No es mi fuerte la venganza, lo que queremos es justicia, es nada más decirles: ‘ya basta, ya han robado mucho, han destruido al país, están desgraciado al pueblo, háganse a un ladito’”, enfatizó.

También acusó a ese grupo de empresarios de ser responsable de la inseguridad y de la violencia que padece México, pues “se ha dedicado a saquear y se abandonó al pueblo, se le canceló el futuro a millones de mexicanos y ahora todos estamos pagando las consecuencias”.

El tres veces candidato presidencial consideró que algunos empresarios que lo criticaron en un desplegado que se publicó ayer en varios periódicos están haciendo política y tienen preferencias por otros candidatos.

“No quiero generalizar, pero algunos de los que avalan ese documento han impedido que haya una auténtica democracia en el país, han ayudado en los fraudes electorales, lo hicieron en 2006 y ahora quieren repetirlo.

“Entonces, pensaban que ahora en la campaña iban a seguir igual, tirando la piedra y escondiendo la mano, apoyando a quienes no quieren el cambio y están de candidatos, aportando dinero, difamando con guerra sucia y que no se les podía señalar”, destacó.

De igual forma responsabilizó a este grupo de empresarios de la polarización que se vivió en 2006, la cual, reconoció, existe en el actual proceso electoral, “pero no es tan grave”.

“En 2006 sí envenenaron más a la opinión pública, desataron más odios, ahora no, porque ya la guerra sucia no les funciona, la gente en general quiere el cambio”.

—Y los que no ven en usted esa opción de cambio —cuestionó el periodista Mario Campos.

—Es una minoría (...) pero además los que no van a votar por nosotros no nos tienen animadversión, si ustedes ven las encuestas yo tengo muy pocos negativos, no van a votar por nosotros, pero no están contra mí muchos mexicanos, es un grupo arriba, pero además los comprendo, son los que se creen amos y señores.

—¿Solo esos?

—Sí, y un sector de la población que yo respeto mucho que tiene posturas conservadoras y los respeto.

Respecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, López Obrador recalcó que su inconformidad no es “irracional”, pues criticó que hasta el momento se han gastado 85 mil millones de pesos del presupuesto público para su construcción.

Se pronunció a favor de construir nuevas terminales aéreas, “pero no tan caros y sin corrupción”.

Recalcó que cuidar el presupuesto público “no es un asunto ideológico, es juicio práctico”.

“El presupuesto público, que es dinero de todos, eso lo vamos a cuidar, aunque se enojen, ya no vamos a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto, y no es un asunto ideológico, es juicio práctico, mis abuelos eran comerciantes, mis padres eran comerciantes, yo sé lo que conviene y lo que no conviene; entonces, voy a representar a todos los mexicanos, voy a cuidar la hacienda pública, voy a cuidar el presupuesto, nos va a rendir”.

Por la tarde realizó una gira por Morelos, donde rechazó sentirse héroe y garantizó que de llegar a ser Presidente no se reelegiría aunque el pueblo se lo pidiera.