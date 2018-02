“Emociona” a Mancera postulación al Senado

México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aceptó la invitación de Por México al frente para encabezar los trabajos de conformación del gobierno de coalición en el país y aseguró que se separará del cargo en los últimos días de febrero.

En conferencia de prensa, Mancera dijo que si el camino para hacerlo es el Senado, está dispuesto a aceptar siempre que sea una decisión colegiada de las dirigencias de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

—¿Le dice sí a la mesa de la construcción del gobierno de coalición y sí al Senado?

—Sí. Sí a la mesa y si la vía es el Senado, si así se está planteando, yo voy a tener una reunión con los dirigentes del Frente, sé que es una decisión colegiada, el planteamiento que he escuchado digamos de viva voz es construyamos algo desde el Poder Legislativo para consolidar el gobierno de coalición, eso me entusiasma, porque es un reto, porque tienes que hablar con todas las fuerzas políticas, se tienen que construir puentes con todos, no excluyo a nadie”, respondió.

Aseguró que no adelantará su salida para estos días porque está enfocado en las tareas de verificación del sismo de 7.2 que sacudió a la ciudad este viernes y que “afortunadamente estamos encontrando consecuencias menores”.

Respecto a los movimientos dentro del gobierno capitalino, Mancera mencionó que todavía no tiene renuncias en su escritorio. Hasta el momento no está definido quién lo sustituirá cuando deje el cargo.