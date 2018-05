Afirma Diego Sinhue que no habrá impunidad

León, Gto.

Diego Sinhue, candidato a gobernador de Guanajuato por la coalición Por Guanajuato al Frente, dijo que uno de sus principios es la transparencia y afirmó que de llegar a la gubernatura todo aquel servidor público o incluso empresario se les va a castigar en caso de comprobarse actos de corrupción.

"Efectivamente yo creo que quién la hace, la tiene que pagar, el gobernador no es el procurador de justicia, persecutor ni es el que dicta sentencias pero si a través de las unidades de fiscalización se tiene que sancionar a quien se encuentre, pero voy mas allá, tenemos que generar nuevos modelos contra la impunidad", señaló el candidato.

Incluso se le cuestionó que de ser investigado el actual gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez en tema de corrupción refrendó sus conceptos: "el que la hace la paga, sin importar quién sea", pero aseguró que Márquez es una persona limpia y transparente.

Diego Sinhue expresó que tanto la impunidad y la corrupción se tienen que combatir, no solo en el gobierno sino también en el sector privado ya que aseguró en la iniciativa privada también hay corrupción.

"También hay corrupción en la Iniciativa Privada, hay que fomentar la denuncia de la corrupción en la iniciativa privada, este es un problema que tenemos que atacar de frente, yo sí creo que tenemos que empezar a dar muestras claras de ese combate a la corrupción y hago un compromiso, todos los cargos que yo he tenido me he conducido de manera honesta", dijo Diego Sinhue.

En este mismo sentido han salido a la luz nombres de importantes empresarios destacando el irapuatense Rafael "El Gallo" Barva a quien se le ha calificado como mecenas de algunos políticos a quien Diego Sinhue dijo solo conocer de vista y de lejos al encontrarse en alguna ocasión en un evento social.

Dijo no conocer la participación de "El Gallo" Barba en el gobierno y aseguró que no tendrá ningún tipo de participación en su administración en caso de llegar al gobierno.

"Yo no tengo ningún compromiso con nadie más que con la ciudadanía de hacer el trabajo bien y de frente y en ese sentido de hacer un gran trabajo", concluyó el candidato.