Candidatos presentarán propuestas de seguridad

León, Gto.

Bertha Solórzano, candidata de Nueva Alianza a la gubernatura de Guanajuato dijo que entregará sus propuestas de seguridad para el estado durante el debate de los candidatos; Felipe Arturo Camarena, por su parte, dijo que tiene propuestas, sin embargo, que su eje de trabajo será fortalecer las instituciones.

El candidato a la gubernatura del Estado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Felipe Arturo Camarena, dijo que tiene propuestas claras y precisas en materia de seguridad, pero a diferencia del “candidato oficial”, su eje de trabajo se basa en el fortalecimiento de las instituciones y no en crear lo que ya existe.

“No es que no las tengamos (las propuestas), yo prefiero no hacerlo a como lo ha hecho el candidato oficial de decir: propongo eso y propone eso que ya está creado, por ejemplo, el decir que va crear el Consejo Estatal de Seguridad, me dio pena ajena escucharlo, el consejo ya existe, quien lo preside es el Gobernador, el jefe de él, ¿yo para qué hago esas propuestas?”, dijo

Y es que señaló que el Consejo Estatal de Seguridad que propone el candidato a la coalición Por Guanajuato al Frente Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se conoce como Consejo de Consulta y Participación Ciudadana, que ya existe en la Ley de Seguridad Pública.

El candidato dijo que algunas de sus propuestas es fortalecer y dignificar los cuerpos policiales, pues no los hay; además de fortalecer el Consejo de Consulta y Participación Ciudadana.

“No es la creación, ya esta creada, hay que fortalecerla, es donde el ejecutivo del estado tendrá obligación si la prioridad es seguridad, tendrá que sesionar en lugar de cada tres meses, una vez por mes, para ir atendiendo con resultados, hay un presupuesto basado en resultados”, dijo.

En tanto, Bertha Solórzano, candidata de Nueva Alianza a la gubernatura de Guanajuato, señaló que la inseguridad y violencia en la entidad se debe a causas multifactoriales, donde destacó el descuido al sector social, de educación y de salud.

La candidata del Azul Turquesa aseguró que su propuesta de seguridad será integral pues además de los ejes centrales ya mencionados, buscará la profesionalización y equipamiento de las policías, además, señaló que tiene que promover el trabajo de profundización en los ministerios públicos.

Será el próximo 28 de mayo, en el debate organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, cuando Solórzano exponga su propuesta de seguridad, pues dijo que durante la campaña irá ampliando dicha estrategia al escuchar a la ciudadanía.

Por último, recalcó que la inseguridad no se debe solo al tema policíaco, sino a la falta de atención a varios factores por lo que abogó por la prevención.

Hasta el final de esta edición, el candidato del PRI, Gerardo Sánchez, no contestó a MILENIO a las preguntas sobre sus propuestas en materia de seguridad. Por su parte, Ricardo Sheffield, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, en días pasados comentó que presentaría sus propuestas a final de mes; Diego Sinhue Rodríguez, candidato de Por Guanajuato al Frente, ya había presentado sus propuestas, sin embargo, las mesas que propuso, aún no se han puesto en marcha.