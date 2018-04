"Escondan los machetes", gritan en visita de 'El Bronco'

Querétaro

Entre gritos como "escondan los machetes y los cuchillos", "cuidado que aquí mochan manos", el candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón recorrió los pasillos del Mercado de la Cruz, ubicado en el centro de Querétaro.

Al llegar al mercado, una mujer se acercó al aspirante y lo cuestionó sobre la polémica iniciativa que propuso durante el primer debate presidencial.

"Eso de mochar las manos es pura chistosada, esa es una iniciativa violenta, que llevaría a México a un retroceso para la humanidad, no se me hace serio, tampoco chistoso", señaló la mujer.

TE RECOMENDAMOS: Sicarios de Acapulco ya mochan manos a "lacrosos"

"Déjeme se lo explicó, tenemos 40 años de no parar la corrupción del país y nadie se atreve, yo sí me atrevería si es que gano y si la gente no vota por mí, pues no lo haré y punto", respondió El Bronco".

"A mí se me hizo prudente, a ver si les da tantito miedo y dejan de robar esos ladrones de cuello blanco", remató otra señora, quien preguntó a Rodríguez Calderón a quién elegiría de los otros candidatos de no estar él en la boleta electoral.

"¿Por quién votaría usted si no se estuviera postulando para presidente o quién nos recomienda?"

"Yo no te recomendaría a ninguno, vota por El Bronco, por eso me postulé yo porque ninguno de los otros era de mi agrado, me dije le voy a entrar yo", aseveró.

Al finalizar su recorrido por el Mercado de la Cruz, el candidato cortó un trozo de carne en uno de los locales.

"No se me vaya a pasar la mano y me moche yo sólo", bromeó.

JOS