'El Bronco' critica propuestas asistencialistas de Meade

Ciudad de México

El candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, criticó la propuesta de su contrincante de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, de incorporar a la plantilla del programa social "Prospera" a dos millones de familias más, a fin de combatir la pobreza.

Durante el XVI Foro Nacional de Turismo, El Bronco se dijo preocupado de la propuesta, pues aseguró que se debe acabar con el asistencialismo y generar empleo e inversiones en las zonas rurales para "levantar al país".

TE RECOMENDAMOS: Hay que cuidar quién gana elección para evitar crisis económica: Anaya

"¿De dónde chingados va a sacar el dinero, de dónde? ¿De ustedes? Dos millones más de familias, no es posible, a esos dos millones de familias tenemos que generarles empleo y que ellos produzcan, eso lo podemos hacer con inversiones en las zonas rurales, donde está la pobreza extrema", planteó.

Rodríguez Calderón aseveró que la propuesta de Meade se asemeja a la del candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, que consiste en "regalarle dinero al huevón", por lo que frente a empresarios del sector turístico, admitió que no le gustaría que ganara Andrés Manuel López Obrador.

"Yo no quiero que gane porque él quiere repartir mi dinero que pago de impuestos y él nunca ha pagado impuestos o ha tenido una empresa, un negocio, no sabe lo que es porque cree que ser presidente es ser Santa Claus, eso no está bien, ser presidente es privilegiar la empresa, la industria, el trabajo y no el asistencialismo", externó.

Rodríguez Calderón convocó a los ciudadanos y empresarios a ver los pros y los contras de los candidatos para tomar la mejor decisión en su voto porque "México podrá ser poderoso si el mexicano despierta y se siente poderoso".

JOS