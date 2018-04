La mafia del poder eres tú: 'El Bronco' a AMLO

México

Luego que Andrés Manuel López Obrador acusara de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no hay imparcialidad al validar la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, éste le pidió calma al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, "la mafia del poder eres tú, ¿pa' qué te preocupas si voy en la cola?".

A través de Twitter, El Bronco respondió a un tuit de López Obrador en donde acusaba a integrantes de "la mafia del poder" de rasgarse las vestiduras con la validación de la candidatura independiente a la Presidencia de Rodríguez Calderón.

Ante la manifestación del tabasqueño, el independiente le pidió no enojarse y hacer su chamba, que él hará la suya y aprovechó para recalcar que no es palero de nadie. "No eres santo. Así que tranquilo, calma. Es una competencia, échale ganas".

El Bronco pidió a Andrés Manuel López Obrador no engancharse y enfocarse en su campaña.

Aquí el mensaje completo:

"Andrés Manuel no te enojes, no te asustes. La mafia del poder eres tú, ¿pa qué te preocupas si voy en la cola? No te enganches, sigue con tu chamba, yo haré la mía; yo no soy palero de nadie: No te dejes llevar por tu enojo y por tu hígado. No eres santo. Así que tranquilo, calma. Es una competencia, échale ganas".

¿A qué le teme @lopezobrador_? ¡Si la mafia del poder ya la maneja él! Yo voy en la cola, empezando tarde, sin partido, sin financiamiento público y con todo el sistema en contra… pic.twitter.com/p9N2kAP1Jz — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 12 de abril de 2018

Denunciará al INE ante la Fepade

Por la tarde, Jaime Rodríguez Calderón dijo que denunciará a los consejeros del INE ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por supuestas irregularidades y mentiras durante la etapa de recolección de firmas para ser candidato independiente.





