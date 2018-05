‘El Bronco’ confiesa que votó por AMLO en 2012

Ciudad de México

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, admitió que en las elecciones de 2012 votó por el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, aseguró que es una persona manipulable y por ello no puede ser presidente.

Durante una plática con estudiantes del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys) Campus Tijuana, El Bronco dijo que en esos comicios electorales AMLO le pareció más "fregón" que el actual Presidente de la República.

"En el año 2012 voté por Andrés Manuel, en ese momento me pareció más fregón que Peña Nieto, en serio, la neta. No pude tomarle una fotografía a la boleta si no te la enseñaba y voté por él", comentó.

Antes, en su participación en el evento "Reflexión México", organizada por la asociación Tijuana Innovadora y la Universidad de San Diego, señaló que durante el segundo debate presidencial logró manipular a AMLO, al lograr que le diera un abrazo a su oponente de Todos por México, José Antonio Meade.

"Dice amor y paz, pero tiene un hígado negro. Imagínense que yo manipulé a Andrés Manuel y ¿podrá ser presidente? Yo lo manipulé, quise demostrar que es un hombre manipulable, no le quedó de otra más que ir afuercita, porque yo llevaba el puñal por detrás", aseveró.

Luego de cuestionar a los presentes sobre si están o no de acuerdo con su polémica propuesta de "mocharle" la mano a los políticos corruptos, Rodríguez Calderón dijo que si México fuera un país culto y educado, la justicia podría aplicar la amnistía.

"¿Qué quieren, amnistía o tijeras? De la amnistía, no es que no esté de acuerdo, si fuéramos un país culto, educado, con mejores condiciones, no hay problema, alguien comete un error y podemos perdonarlo pero aquel que mutila, secuestra, viola, desaparece ¿qué merece? No hacemos ni madre y vamos a destrozarnos todos", planteó.

El aspirante independiente también bromeó con pedirle a Ricardo Anaya, de la coalición una traducción, "aprovechando que habla varios idiomas".

"Le iba a decir a Anaya que me hiciera una traducción. ¿Necesitamos un presidente así, que hable idiomas o un presidente que tenga carácter?, ustedes deciden", dijo.

JOS