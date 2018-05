En educación, “el que no evolucione quedará fuera”, dice Meade

México

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, ofreció a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) “diálogo y cercanía” bajo el marco normativo que establece la reforma educativa.

Al participar en el foro 10 por la Educación convocado por organizaciones civiles en el hotel Camino Real de Ciudad de México, indicó que hará un proceso darwiniano con los integrantes de la disidencia.

“Hay un proceso de selección natural, y en ese proceso darwiniano, por la vía del ejemplo, la gente le va a apostar a evolucionar, porque el que no lo haga se va a quedar fuera”, explicó.

Meade aseguró que los docentes deben capacitarse para que los mejores estén al frente de un grupo.

“Apertura, pero diálogo y cercanía respecto de una definición que ya nos marca la ley. Nosotros no podemos dar marcha atrás en la apuesta central”, señaló.

“En esa discusión tenemos que ser claros, y nuestra apuesta tiene que ser certera para cumplirle a esa generación. Esa es nuestra responsabilidad y la del sistema educativo, y cualquiera que pueda poner por delante de esa apuesta, que es la del futuro del país, cualquier otro interés, está traicionando a los niños”, dijo.

También se pronunció por que las escuelas normales “se renueven si quieren ser exitosas. Deben evaluarse para sobrevivir”.

Meade criticó la ausencia en el foro del abanderado de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar solo están presentes los que tienen un compromiso con los niños y maestros, y no “con otro tipo de intereses”.

Antes, mediante un comunicado delineó su estrategia en la materia y ofreció la deducibilidad fiscal en colegiaturas de educación superior, pasar de 25 mil a 100 mil escuelas de tiempo completo y con presupuesto propio, para evitar cuotas de padres de familia.

ADMITE FALLAS DEL ESTADO

Más tarde, Meade lamentó que no son solo 43 los crímenes pendientes en el país, “no hemos resuelto ni uno”.

Al participar en el Diálogo por la paz y la justicia: la agenda fundamental, reconoció que el Estado ha fallado y tiene pendientes con las víctimas del delito.

Enfatizó que es necesario construir un modelo de justicia en el cual ningún homicidio quede sin castigo, al tiempo que afirmó que los esfuerzos en la materia deben ser todos los días.

Al ser interrumpido por personas que presenciaban el encuentro, Meade respondió: “Si no somos capaces de resolver asesinatos, secuestros, si tenemos... no es un tema de cifras, es un tema de historias de vida. Y no son 43, es una realidad cotidiana que no se resuelve y no hemos sido capaces de resolver un homicidio”.