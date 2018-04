Peña no habló con Slim por NAIM: Presidencia

Ciudad de México

El vocero de la Presidencia rechazó que el presidente Enrique Peña Nieto haya tenido comunicación con el empresario Carlos Slim, quien ayer defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

TE RECOMENDAMOS: Carlos Slim defiende el nuevo aeropuerto; "candidatos no deben meterse"

"No ha tenido comunicación", aseguró Eduardo Sánchez, quien en conferencia de prensa dijo: "una vez más estamos ante un argumento falso, fake news otra vez".

El vocero lamentó que no exista por parte de quien se opone a la construcción del nuevo aeropuerto una propuesta o contra argumento "por débil que éste fuera".

"Una vez más estamos ante un argumento falso, fake news otra vez. El presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido comunicación con el ingeniero (Carlos) Slim con este propósito, ni mucho menos. Llama la atención que a una argumentación sólida que llevó a cabo ayer el ingeniero Carlos Slim respecto a la conveniencia evidente, clara, de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México venga una descalificación personal", expresó.

Eduardo Sánchez agregó que López Obrador no esgrimió argumentos sino descalificaciones:

"No escuchamos una propuesta, no escuchamos un contra argumento por débil que este fuera y por supuesto ni siquiera una idea. Escuchamos una descalificación personal, los detractores del nuevo aeropuerto internacional de México no la han podido tocar ni siquiera con el roce de un argumento débil".

Y no lo han podido hacer simplemente no lo tienen y esto viene a confirmar que la decisión de construir el nuevo aeropuerto internacional de México es una magnifica decisión que va a beneficiar a millones de mexicanos", abundó.

"La ceguera más difícil de curar es la del que no tiene ganas de ver y ahí sí ni cómo ayudarle", dijo Eduardo Sánchez tras defender la viabilidad de la construcción.









OVM