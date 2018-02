Ebrard, Salazar, Scherer, Luján y Monreal, “generales” de AMLO

México

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, confirmó a Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal como parte de su equipo de operadores electorales.

Julio Scherer Ibarra, Bertha Elena Luján y Rabindranath Salazar completan el grupo que estará encabezado por Tatiana Clouthier, coordinadora de la tercera campaña presidencial del tabasqueño.

Durante su mensaje, López Obrador encargó a este equipo “defender” el voto y “evitar un fraude electoral”.

“Aunque se ocuparán de tareas políticas, como es obvio, su principal encomienda será construir la estructura de defensa del voto en cada una de las cinco circunscripciones electorales federales.

“Este equipo cuenta con toda nuestra confianza y estoy seguro que van a representarnos con lealtad, rectitud y eficacia. Los cinco tienen amplia experiencia política y, sobre todo, profundas convicciones democráticas”, enfatizó.

Ebrard será el encargado de los trabajos de la primera circunscripción, que comprende Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango.

En la segunda circunscripción estará a cargo el ex jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien operará en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro.

El abogado Julio Scherer Ibarra, hijo del ex director de la revista Proceso, será el encargado de la tercera circunscripción que abarca Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La cuarta circunscripción estará a cargo del senador con licencia y hasta hace unos días aspirante a la gubernatura de Morelos, Rabindranath Salazar, quien operará para el tabasqueño en Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero e Hidalgo.

La actual presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, será la representante de la coalición que impulsa a AMLO en la quinta circunscripción, que comprende Edomex, Michoacán y Colima.

“FUEGO AMIGO Y ENEMIGO”

Luego de años fuera de la escena pública, Ebrard reapareció ayer y afirmó que se fue de México porque no le permitieron siquiera una candidatura a una diputación suplente.

También aseguró que ha sido de los pocos políticos en México que “ha tenido fuego amigo y fuego enemigo al mismo tiempo”.

“Debo aclararles que estuve viniendo y no he estado, como se piensa, fuera dos años, yo salí de México porque no me permitieron siquiera ser diputado suplente, candidato a diputado suplente, no por otra razón.

“Soy de los pocos políticos mexicanos que ha tenido fuego amigo y fuego enemigo al mismo tiempo y aquí estamos”, enfatizó.

Ebrard rechazó que esté pendiente algo en relación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, inaugurada en su gestión.

“Siempre he estado defendiendo todos mis actos de gobiernos, no tengo de qué avergonzarme y por eso estoy aquí, si no no estaría”, subrayó.

Respecto de la gestión de Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de Gobierno dijo que “muy pronto” será la ciudadanía la que evaluará los resultados, aunque cuestionó su inclusión en la alianza electoral con Acción Nacional.

“Hoy, la representación de la izquierda es la coalición que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El jefe de Gobierno está en la coalición de la derecha, ¿no?”, exclamó.

Sobre los trabajos como coordinador de la primera circunscripción federal para los comicios del 1 de julio que le designó López Obrador se dijo muy contento y rechazó que aceptara estos trabajos por un cargo.