Dunia Ludlow se suma a proyecto de Sheinbaum

Ciudad de México

Luego de 14 años de militancia en el PRI, a partir de hoy la diputada local Dunia Ludlow se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia.

En entrevista para MILENIO, detalló que ayudará a la aspirante en la construcción de su programa de gobierno a través de dos ejes. El primero, abordará temas de desarrollo urbano, vivienda, y espacio público; y el segundo trabajará en materia de control de riesgos y reconstrucción.

Tras renunciar al PRI el 2 de mayo, aseguró que no militará en Morena y que tampoco apoyará a todos los candidatos de este partido pues seguirá como diputada independiente en la Asamblea Legislativa.



"(Sumarme) no significa que apoye a Morena...es ayudarla en la construcción de su programa de gobierno en los temas que me he especializado en la Asamblea", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Que nadie se equivoque, Meade cuenta con el respaldo del PRI: René Juárez

"Me quedo por la vía independiente y por el libre pensamiento e independencia que actualmente estoy disfrutando mucho", comentó.

Ludlow ha dicho que se enfocará en la política de vivienda, en erradicar la violencia de género y en evitar el triunfo de Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la CdMx al Frente al gobierno de la Ciudad de México.