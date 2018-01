El ex gobernador le restará votos al PRI, afirma Anaya

Veracruz

El precandidato presidencial de la coalición Por Mexico al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que el PRI representa la corrupción del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.

"Por supuesto que el caso Duarte va a acompañar al PRI, porque Duarte es priista y porque lo que el Revolucionario Institucional refleja es precisamente la corrupción del veracruzano. El ex gobernador más corrupto en la historia de Mexico", afirmó.

Previo a una reunión con militantes de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Xalapa, explicó que el ex gobernador de Veracruz es un lastre para el tricolor y que le restará votos durante la contienda electoral.

La diferencia entre el PRI y el Frente "es que la coalición rompe ese pacto de impunidad. Quienes han cometido esos actos terminan en la cárcel y devuelven lo robado, esa es la diferencia. Ha pasado en Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz, donde ganamos nosotros, mientras en las entidades gobernadas por el PRI premian a los corruptos".

Acompañado por el precandidato panista al gobierno del estado, Miguel Ángel Yúñes Márquez, hijo del actual mandatario, señaló que su propuesta es un cambio de régimen que implica un gobierno de coalición y romper el pacto de impunidad.

"Aquí, en Veracruz, se rompió ese pacto, como se rompió en Quintana Roo. ¿Creen que Roberto Borge estaría pagando las consecuencias de sus actos... que estaría preso si hubiera ganado el PRI?, ¿creen que habría orden de aprehensión contra César Duarte si el PRI hubiera ganado en Chihuahua?, ¿creen que Javier Duarte estaría en la cárcel y se habrían recuperado más de mil millones de pesos del dinero que se robó si no hubiéramos ganado las elecciones con Miguel Ángel Yunes?", cuestionó.

Anaya insistió en que en Veracruz se hizo justicia, "porque triunfó el frente. Nosotros sí tenemos la convicción de que haya justicia, de que se rompa el pacto de impunidad".

En cambio, manifestó, en Coahuila "los Moreira han hecho los gobiernos más corruptos de la historia de esa entidad, no solamente no está detenido el ex gobernador, sino que lo premiaron con un cargo de primer nivel en el CEN del PRI".