“Basta de discursos de odio de Andrés Manuel”: Margarita

México

La candidata independiente a la Presidencia Margarita Zavala lamentó la reacción de Andrés Manuel López Obrador ante el desplegado del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), al señalar que todos tenemos libertad de expresión, independientemente de si estamos o no de acuerdo con él.

“Ya basta de discursos de odio, de intolerancia y de polarización por parte de @lopezobrador_. Mexico es plural y todos merecen respeto. No más ataques a empresarios ni a ningún mexicano que piense distinto que él”, publicó la ex panista a través de Twitter.

Después de su participación en la 25 Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Pública Superior (Anuies), dijo que “no se puede gobernar cuando se desprecia al otro solo por pensar distinto, por no estar con él. Hay empresarios que lo apoyan y desprecia a quienes no, eso no puede ser”.

Zavala comentó que “el pueblo de México somos todos: los que pensamos como López Obrador y los que no; todos tenemos derechos y libertades, y haríamos muy mal en no expresar nuestras opiniones”.

La ex panista presentó ayer el proyecto educativo que impulsará de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, el cual contempla “balancear los recursos públicos, privados y los que producen las propias universidades para mejorar la infraestructura de las instituciones”.

Prometió que durante su mandato elevará en 2 puntos del PIB el financiamiento para la ciencia, la tecnología y la investigación: “Por supuesto que me comprometo a tener el presupuesto más alto de la historia para impulsar la cultura”.

También dijo que se mantendrán los exámenes de evaluación en las universidades “para uniformar de algún modo lo que sabe un estudiante al salir del bachillerato”.

Sin embargo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, calificó de “pobres” las propuestas en materia de educación superior e investigaciónde de los candidatos a la Presidencia.

“No fue suficientemente incluida la educación superior, hubo pobreza en las distintas plataformas de los candidatos”, reiteró.

Por su parte, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez, definió de “bueno” el encuentro con los candidatos para conocer sus plataformas, a fin de tener “un voto más reflexivo y más pensado”.

Con información de: Elba Mónica Bravo y Francisco Mejía.