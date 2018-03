Diputados piden castigar a responsables de condicionar agua por votos

Ciudad de México

El presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo, pidió sancionar a los responsables de condicionar el derecho al agua a cambio de votos.

El agua no debe politizarse, ni debe condicionarse a ningún individuo en este planeta no sólo en México sino en el mundo entero, el agua es un líquido que pertenece a la nación, que pertenece a los individuos y no debe politizarse ni condicionarse a ninguna transacción.

Claro, se debe buscar a los responsables que estén condicionando el agua a cambio de un voto, no es posible, de ninguna manera es aceptable", dijo el priista tras las declaraciones del jefe de gobierno de la CdMx, Miguel Ángel Mancera, quien señaló que en las últimas semanas detectaron el cierre intencional de válvulas del Sistema de Aguas de Ciudad de México (SACM) y aseguró que estas acciones son políticas.

Luego de la sesión de este jueves, Romo condenó dichas prácticas y se pronunció porque se encuentre y sancione a los responsables.

La diputada de Morena, Margarita Cuata Domínguez, dijo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a que garanticen el derecho al agua de la población de la capital.

"Exigimos que se tomen medidas contra quien quiera coaccionar el voto a través del cierre clandestino de tomas de agua para infundir miedo en la población y así lograr mantener sus cotos de poder en la Ciudad de México", señaló la legisladora en el documento que pidió sea considerado como de urgente y obvia resolución.













