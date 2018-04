Difícil, revertir la ventaja de AMLO: encuestadoras

México

La tendencia que mantiene a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, en el primer lugar de las preferencias rumbo a las elecciones del 1 de julio, será difícil de revertir en los meses que faltan de campaña, coincidieron directores de casas encuestadoras.

Al participar en el coloquio internacional “Y tú, ¿le crees a las encuestas?”, convocado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Rodrigo Galván de las Heras, director de De Las Heras Demotecnia, y Francisco Abundis, director de Parametría, aseguraron que aunque “todo puede pasar” rumbo al día de la elección, será muy complicado quitarle a López Obrador la percepción de triunfo que ha enarbolado desde hace meses.

Galván de las Heras calculó que AMLO supera al segundo lugar por al menos 4.5 millones de votos.

“Faltan menos de 90 días y nada más les digo que el personaje que hoy es líder en las mediciones lleva ahí cerca de 14 meses y que ese tipo de tendencias no son fáciles de cambiar y menos en un periodo corto de tiempo”, aseguró Abundis.

Agregó que quien argumenta que esto tiene que ver con campañas, puede equivocarse, pues “no es que no haya efecto de las campañas, pero el mes pasado no estábamos en campañas ni hace seis meses y no es que ahora llegue el elector nuevo, fresquito, y ahora va a escuchar toda la información, va a ver los debates. No, no, no”.

Además, consideró que ahora hay un electorado más consolidado.

“Lo que tenemos a diferencia de 2012 es que 60 por ciento del electorado ya dice estar seguro de qué va a hacer... y a estas alturas en 2012, ese 60 por ciento era 40. Tengo la impresión de que tenemos un electorado menos volátil y más arraigado”, afirmó.

Galván de las Heras explicó que la percepción de triunfo influye en esa estabilidad de la opinión.

“Los negativos de Andrés Manuel y los negativos del PRI en estos momentos están muy parecidos, es decir, hay casi el mismo número de la gente que quiere que gane Andrés, que gente que no quiere que gane el PRI, con una diferencia, que hoy la percepción de triunfo la tiene Andrés Manuel y que los antiAMLO están divididos en dos”, dijo.

“Diez puntos (en las encuestas) en estos momentos, en un país con 50 por ciento de participación, estamos hablando de 4.5 millones de votos. O sea, el primer lugar está arriba 4.5 millones de votos en la más optimista de las encuestas”, afirmó.

De las Heras dijo que la tendencia del tabasqueño se puede explicar al recordar que “decía Newton que cuando un cuerpo lleva una trayectoria necesita de uno más fuerte para cambiarla... No vemos nada en la televisión, en las redes sociales, en ningún lado que pueda cambiar lo que venimos viendo desde octubre”.

Sin embargo, Francisco Gándara, director general de SigmaDos, advirtió que la amplia ventaja que tiene López Obrador también corre el riesgo de generar abstencionismo, porque se piense que si la elección ya está resuelta la gente no sale a votar.

Cristóbal Torres, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España, consideró, sin mencionar nombres, que lo que puede hacer que cambien las cosas es que el segundo lugar se alíe con el tercero.

“Si hay un referente ganador, siempre existe la posibilidad que los dos perdedores pueden coaligarse, para ello es necesario encontrar un mínimo común denominador que les permita ponerse de acuerdo”, detalló.

Claves

Vigilar métodos

• Para identificar una encuesta seria y con rigor, Rodrigo Galván de las Heras recomendó revisar la metodología de la casa encuestadora.

• Entre las recomendaciones están que no sean telefónicas, sino levantadas en casas, que sean recientes y que la empresa esté registrada en el INE.

• Advirtió que quien contrata a una encuestadora es dueño de la información que se genera y puede publicar las gráficas que más le convengan.