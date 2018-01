Diego Sinhue se registra como único precandidato del PAN a gubernatura

León, Gto.

Tras registrarse a las 12:20 horas de este domingo, entre porras y gritos de apoyo, Diego Sinhue, ex secretario de Desarrollo Social y Humano, se convierte en el único precandidato a la gubernatura de Guanajuato.

Al respecto Diego Sinhué dio unas palabras de agradecimiento y declaró que se siente entusiasmado y profundamente agradecido con todos los que lo han apoyado.

"Gracias a todos aquellos que trabajan en Acción Nacional... Vengo con entusiasmo pero con humildad, profundamente agradecido con todos los que me han apoyado, gracias porque su presencia me alienta, me da esperanza... Demostrarnos porque somos el estado con más panistas, desde aquí le digo a Ricardo Anaya que Guanajuato será el que mayor votos aporte para que el PAN regrese a los pinos", dijo Diego Sinhue.

La documentación fue recibida por el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) Guanajuato, Alfonso Ruiz Chico, quien en entrevista señaló que en el PAN se requiere un proceso de unión.

Luego de la entrega de la documentación el dirigente estatal del Blanquiazul, Humberto Andrade exhortó a la militancia a mantenerse unidos para ganar en el estado y a nivel nacional.

"Vamos al 18 con los mejores hombres forjados en el trabajo y con la experiencia pública, estamos listos, llegar a este día no ha sido fácil, venimos de procesos que por momentos han sido complicados pero que los hemos resuelto porque hemos aprendido que primero está el partido y los ciudadanos", declaró Humberto.