Yo dije "hijos de puta" en PGR: Diego Fernández de Cevallos

Diego Fernández de Cevallos fue quien espetó la frase "¡hijos de puta!" durante la visita de Ricardo Anaya a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el 25 de febrero.

"Es claramente mi voz, me podrán acusar de majadero, pero no de mentiroso", dijo Fernández de Cevallos a MILENIO.

Ayer, la PGR divulgó un video donde muestra cómo un funcionario de la dependencia invitó a Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, a rendir su declaración ministerial.

La grabación corresponde a la visita que realizó Anaya el 25 de febrero a la SEIDO para dejar una carta al encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán.

El "hijos de puta" fue para la PGR: Fernández de Cevallos

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Fernández de Cevallos explicó que lo que dijo no fue en contra del funcionario, sino dirigido a la PGR.

"Hay una mentada de madre que ahora le atribuyen a Ricardo Anaya", dijo el ex precandidato presidencial. "No es en contra del funcionario que nos atendió, que fue atento, educado, formal y alegre, no fue para él, fue para la institución. Y que quede claro, si analizan la voz verán que no es la voz del candidato Anaya, es la mía".

- ¿Tú eres el que dices, Diego, "hijos de puta" o "hijo de puta"?

"Yo fui el que dije 'son unos hijos de puta'. Pero además no refiriéndome naturalmente al que te está tratando bien, sino al contexto de una Procuraduría que está usando todo su poder, ahora hasta sus videos internos, hasta sus cámaras de grabación, para tratar de distraer lo que realmente está de fondo", dijo.



En el video difundido por PGR, que dura 12 minutos, Anaya Cortés está acompañado de Diego Fernández Cevallos y de otros panistas. Luego de unos ocho minutos, llega el jefe de la unidad antilavado de la SEIDO, Mauro Rodríguez, quien los saluda y le dice a Anaya Cortés que puede hacer su declaración.

- Me reiteran mis superiores que si quiere hacer alguna manifestación, puede hacerlo en este momento, lo podemos atender con todo gusto, dice el funcionario.

- Venimos a entregar un escrito dirigido al procurador (encargado de despacho)...Ya después cualquier citación, cualquier cosa, habrá tiempo, tiene el domicilio, para no negarnos a ninguna cuestión que requiera la Procuraduría, pero no adelantar en la SEIDO lo que a lo mejor corresponde a otra Subprocuraduría, responde Fernández de Cevallos.

- Perfecto, nada más queríamos dejar en claro que tenemos toda la instrucción de tomar su declaración en el momento que ustedes quieran, dice el fiscal.

Tras el retiro del funcionario, se escucha: "¡hijos de puta!".

En respuesta a la difusión del video, el equipo de campaña de Anaya afirmó en un comunicado que "es una prueba más de que esta institución se ha convertido en la oficina de la guerra sucia del PRI".





Con información de Rubén Mosso