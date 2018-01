Diego Luna apoya precandidatura de Marichuy

Ciudad de México

Diego Luna ve en María de Jesús Patricio Martínez, 'Marichuy', una oportunidad para cambiar la historia política del país e invitó a los mexicanos a asumir su responsabilidad como ciudadanos e ir a votar en las próximas elecciones.

TE RECOMENDAMOS: Marichuy busca reunir ejército de 2 mil personas para juntar firmas

"Ahora que vienen elecciones nos toca (...) premiar a quienes han hecho bien su trabajo y castigar a los que no, nuestro voto vale muchísimo", expresó en entrevista.

El protagonista de Rogue one: una historia de Star Wars insta a la gente a que vaya a votar y manifestar su voz.

A propósito de las ofertas que ha recibido por parte de partidos políticos para ser parte de su equipo, señaló: "No me imagino ahí".

"Yo me imagino siendo ciudadano durante estas elecciones, por lo tanto informándome, cuestionando a los actores políticos, a las distintas opciones: Quiénes son, quiénes están detrás de ellos, cuáles son sus posturas, porque esa es la labor de los ciudadanos, estar al pendiente", expresó.

De acuerdo con el actor, se trata de involucrarse en el proceso y decidir sacar adelante al país, no de tener a un actor o futbolista llevando votos.

"Muchos partidos están invitando a personajes públicos, a gente del medio del espectáculo, para ocupar ciertos puestos para llamar la atención y conseguir espacios, pero creo que si no se hace por las razones correctas puede ser muy peligroso y yo no me imagino ahí", subrayó.

En las próximas elecciones ve una gran oportunidad para hacer un cambio. "Yo veo esa oportunidad en Marichuy", porque "es la verdaderamente independiente porque no es reciclaje político, no es alguien que porque no la escogió su partido o se peleó con este o con el otro se está postulando, o se salió y se llevó las bases del partido".

"Que ella esté en la boleta sí sería algo distinto y muy bueno para este país, traería temas a la agenda que los demás candidatos no tienen en su radar.

"Ahí estarían las mujeres representadas, las comunidades indígenas, los que menos tienen, y enriquecería mucho la discusión", manifestó Luna quien actualmente hace temporada de la puesta en escena Privacidad, en el Teatro de los Insurgentes.

A decir del cineasta, el hecho de que la indígena nahua, defensora de los derechos humanos, esté en la boleta hace una diferencia, porque al final se puede o no votar por ella pero con sus propuestas es posible valorar quién responde mejor los temas que pondrá en la mesa.

ES