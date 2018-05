Fernández de Cevallos llama a no votar por caudillos

Ciudad de México

Diego Fernández de Cevallos, vocero de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, dijo que el primero de julio se deberá elegir entre un caudillo o una persona que garantice un gobierno apegado a la legalidad.

Sin mencionarlo directamente, aseguró que cuando Andrés Manuel López Obrador amenaza la legalidad y el respeto a las instituciones, pasa a segundo plano si es el puntero en las preferencias, por lo que, dijo, no hay que descartar a ningún candidato por el lugar que ocupa en las encuestas, sino por su conocimiento y respeto al estado de derecho.

Durante su participación en la 59 Semana Nacional de la Industria de Radio y Televisión, el también ex candidato presidencial por el PAN dijo que en estas elecciones se decidirá entre dos proyectos de gobierno: el institucional o del caudillo.

"En el horizonte de México tenemos solamente dos opciones, sólo dos opciones repito, no dos candidatos. Dos opciones que son votar por un caudillo o por un gobierno que respete las instituciones y que se someta a la ley, una u otra, sea quien sea el primer lugar, el segundo o el tercero", afirmó.

Dijo que en el gobierno del caudillo no hay espacio para la sociedad civil, pues éste ya ha dicho que la detesta, por lo cual, dijo, que le preocuparía que ganará la Presidencia.

"Si tuviéramos fuertes instituciones, si fueran sólidas nuestras instituciones a mí no me preocuparía mucho que llegara un caudillo, sería detestable, sería negativo y perfectamente enfrentable, pero quiero saber qué institución de este país acepta 500 mil en el Zócalo o frente a la Suprema Corte, un millón o dos millones de ninis pagados, quiero ver qué institución lo acepta, ese es el desafío", afirmó.

Agregó que la disyuntiva no deben ser el lugar que los candidatos ocupan en las encuestas sino sobre la opciones de gobierno, por ello pidió a los comunicadores no centrarse en si alguien "es bueno o malo, no si ya cambió y ya se hizo el mansito, no si los candidatos que van en segundo y tercer lugar levantan o no levantan, ustedes como comunicadores ojalá puedan transmitir esa disyuntiva porque no hay más que un caudillo que va por todo o un gobierno de instituciones".

Con información de Jannet López Ponce

