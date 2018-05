Los candidatos sí tienen madre… te las presentamos

Ciudad de México

Para cada candidato a la Presidencia su mamá ha tenido un papel clave en su desarrollo personal y político, cada una fue mujer trabajadora, ya sea comerciante, en el campo, maestra o arquitecta.

Conoce a las mujeres que criaron e impulsaron a los aspirantes a la Silla Grande.





>>>Ricardo Anaya Cortés

Su mamá es María Elena Cortés del Palacio, es arquitecta y aunque nació en Naucalpan, se crió en Querétaro.

"De mi madre aprendí el valor del trabajo duro y la lucha contra la adversidad. Por ella y por mi abuela, conozco las dificultades que enfrentan las mujeres para ser madres, al tiempo que luchan por desarrollarse profesional y personalmente, sobre todo en un país tan desigual como el nuestro. De ellas aprendí, también, que con esfuerzo y valentía es posible construir un mundo distinto", de acuerdo con información publicada en el sitio oficial del candidato a la Presidencia.









A todas las mamás de México, les mando un enorme abrazo. ¡Feliz día! #DíaDeLasMadrespic.twitter.com/6PdzBCDaWn — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 10, 2018





>>>Andrés Manuel López Obrador

La madre del candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Manuela Obrador González, heredó la vocación mercantil de su padre, José Obrador Revuelta, originario de Santander, España, y fundó una tienda llamada La Pasadita, en la que comerciaban abarrotes, zapatos y ropa.

De acuerdo con el perfil elaborado por Jorge Zepeda Patterson en Los suspirantes 2018, doña Manuela era una mujer muy trabajadora y salía a las 4:00 horas para vender arroz... y no regresaba hasta terminarlo.

Ahora sabemos de dónde heredó el tesón.









>>>José Antonio Meade Kuribreña

María Kuribreña Orvañanos es hija de Antonio Kuri Kuri, de origen libanés, y Juana Breña, española, quienes decidieron combinar sus apellidos y registrar a su hija María Kuribreña, según el perfil realizado por Maite Azuela para Los Suspirantes 2018.









¡Feliz Día de las Madres! pic.twitter.com/Gj6Zzh77d9 — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) May 10, 2018





>>>Jaime Rodríguez Calderón

Jaime Rodríguez Calderón es el cuarto hijo de los diez que tuvo Basilisa Calderón Delgado, una mujer dedicada a las labores del campo.

Como gobernador de Nuevo León, El Bronco entregó títulos de propiedad a 332 familias del Ejido Pablillo, en Galeana, y su madre estuvo entre los beneficiarios.

"Mi mamá creyó que no me iba a atrever, para mí será un orgullo si mi mamá me hereda el papel, si es con todo y terrenito a toda madre, pero sí quiero ese papel, lo tendría yo en un cuadro", dijo entonces, de acuerdo con medios locales.









Hoy quiero felicitar a tres de las mujeres que más admiro: mi madre, mi esposa y mi hija Zory, por su gran dedicación a su familia y siempre ser un ejemplo de que si haces las cosas de corazón todo es posible. Felicidades también a todas las madres de #México#FelizDíaDeLasMadrespic.twitter.com/DV8qNNbLqc — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) May 10, 2018





>>>Margarita Zavala Gómez del Campo

Mercedes Gómez del Campo fue abogada por la Escuela Libre de Derecho (igual que la candidata independiente a la Presidencia) y también impartió clases en el Instituto Asunción de México, en donde dio clases Margarita y donde estudiaron los tres hijos que tiene con Felipe Calderón: María, Luis Felipe y Juan Pablo.

De acuerdo con Sandra Lorenzano, para Los Suspirantes, doña Mercedes tuvo raíces cristeras y fue militante del Partido Acción Nacional.

"Como soy la quinta de siete (hermanos) pues aprendí a usar... a reciclar ropa, digamos en términos modernos; aprendí a convivir, a ejercer la solidaridad también (un poco de manera obligada), y también a encontrar ahí mis fortalezas. Muy querida por mis padres, por los dos. Entonces sé lo mucho que puede dar una familia", ha dicho la candidata independiente.





Mi mamá me enseñó a amar y servir a México. De ella heredé mi vocación de servicio y con ella aprendí a luchar siempre por lo correcto. ¡Feliz #DíaDeLasMadres a ella y a todas las mamás de México! pic.twitter.com/XHAmDABDs4 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) May 10, 2018





ALEC