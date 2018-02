Demetrio Sodi abandona contienda por Miguel Hidalgo

Ciudad de México

Demetrio Sodi renunció a sus aspiraciones por la alcaldía de Miguel Hidalgo por la vía independiente, debido a que detectó irregularidades en las firmas recabadas para aparecer en la boleta.

TE RECOMENDAMOS: Tres independientes, cerca de tener registro

Explicó que su candidatura formaba parte del colectivo Podemos Juntos, que también había postulado a varios candidatos a diputados, a quienes les rechazaron 90 por ciento de las firmas.

“Les rechazaron cerca de 90 por ciento de los registros, me metí yo a analizarlo y me di cuenta que muchas, muchas, de las firmas que habíamos enviado nosotros de apoyo habían sido sacadas no de la credencial de elector directo, sino de fotostáticas. Había sido simulada la firma”, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

“No sé cuántas fueron, quizá entre las buenas y las malas todavía podría conseguir el registro, pero la verdad se me hizo deshonesto que se hubiera hecho esto, se hizo sin mi consentimiento, probablemente me confié, me descuidé”, agregó.

TE RECOMENDAMOS: En CdMx van 8 independientes por alcaldías y diputaciones

Sodi aseguró que al darse cuenta que las firmas no eran estrictamente legales, “decidí renunciar y no poner en duda lo que siempre he sido: una persona honesta”.