Para qué sirvieron los debates presidenciales de 1994 a 2012

Ciudad de México

Los debates entre los candidatos presidenciales en México tienen 24 años de haberse iniciado, cuando en 1994, dos de los candidatos Luis Donaldo Colosio (PRI) y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD), lo solicitaron formalmente.

Esta es una breve historia de cómo se han desarrollado los debates desde entonces y cuál ha sido su influencia en las preferencias electorales y el alcance de sus ratings.

TE RECOMENDAMOS: Así luce el Palacio de Minería para el debate presidencial

El debate en 1994: un año trágico





Zedillo, Fernández de Cevallos y Cárdenas, 1994 (Notimex)

El primer debate entre candidatos presidenciales se realizó el 12 de mayo de 1994 y se transmitió en vivo por televisión desde el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, en el Bosque de Chapultepec.

Los participantes fueron Ernesto Zedillo por el PRI, Diego Fernández de Cevallos por el PAN y Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD. La periodista Mayté Noriega fue la moderadora, aunque en las negociaciones para ese dialogo se habló también de otros dos moderadores: el escritor Carlos Fuentes y el periodista Jacobo Zabludovsky.

La idea del debate provino primero de Luis Donaldo Colosio el mismo día en que fue nombrado precandidato del PRI, el 28 de noviembre de 1993, cuando el ex secretario de Desarrollo Social invitó a los candidatos a debatir públicamente.

A su vez, el mismo 28 de noviembre de 1993,Cuauhtémoc Cárdenas envió una carta a Colosio para que los dos sostuvieran un debate. El 29 de noviembre, Colosio envió cartas a Cuauhtémoc Cárdenas, Fernández de Cevallos y a Cecilia Soto, candidata presidencial del Partido de Trabajo (PT), para que participaran en un encuentro y contrastaran proyectos e ideas.

TE RECOMENDAMOS: Ganaré el debate y seré presidente: Meade

Al final, ni Cecilia Soto ni los otros tres aspirantes presidenciales: Jorge González Torres por el PVEM; Pablo Emilio Madero por la Unión Nacional Opositora (UNO), y Rafael Aguilar Talamantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), fueron incluidos en ese encuentro del 12 de mayo, además de que el candidato priista Luis Donaldo Colosio fue asesinado en marzo de ese año y sutituído por Ernesto Zedillo.

Sólo el debate de 1994 tuvo un impacto notable en las preferencias. El fenómeno jamás se ha repetido



El ganador indiscutible de esa jornada fue el panista Diego Fernández de Cevallos, quien lanzó contundentes críticas contra sus adversarios, que lucieron rebasados por el candidato del PAN. El resultado fue que el mejor orador y polemista, Fernández de Cevallos, subió su preferencia electoral en 14.7 puntos porcentuales, mismos que le arrebató a Zedillo (-8%) y a Cárdenas (-6%).

—Sólo este primer debate televisado en 1994 ha tenido un impacto de tal magnitud en las preferencias electorales. Un fenómeno de ese tamaño jamás se ha vuelto a repetir en ninguno de los otros debates.

No obstante su contundente triunfo en el debate, inmediatamente después el panista desapareció de los medios de comunicación y bajó su presencia pública. Años después, el propio Fernández de Cevallos lo explicaría así:

“Después de aquel encuentro vino la cerrazón mediática ordenada por el gobierno federal para desaparecer al candidato del PAN y, ante la proximidad de un segundo debate, el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, ya no quiso una segunda confrontación. El gobierno federal le puso un cuerpo especial de asesores y se arregló con los medios de comunicación para llevarlo a la Presidencia. Ésa es la historia verdadera”.

Ernesto Zedillo ganó por más de 22 puntos porcentuales esas elecciones que él mismo calificó como “legítimas, pero inequitativas”.

Los debates del 2000: “Hoy, hoy, hoy…”





Fox, Cárdenas y Labastida (Especial)

En el año 2000 se realizaron dos debates presidenciales, el primero fue en abril y el segundo en mayo de ese año. La convocatoria al debate se reforzó por un exabrupto del entonces candidato Vicente Fox Quesada, que con una frase que se haría celebre, urgió en una reunión con los candidatos a realizar el debate “¡Hoy, hoy, hoy!”, mientras Cárdenas insistía en realizarlo al viernes siguiente como estaba acordado.

El primer debate fue el 25 de abril y, como en 1994, se llevó a cabo en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, en el Bosque de Chapultepec, y también moderado por la periodista Mayté Noriega.

Se encontraron ahí los seis contendientes de entonces: Francisco Labastida del PRI, Vicente Fox del PAN y Partido Verde, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD, Convergencia y Partido del Trabajo; Porfirio Muñoz Ledo por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Manuel Camacho Solís por el Partido Centro Democrático y Gilberto Rincón Gallardo por Partido Democracia Social.

A mitad del debate, Labastida se quejó “(Fox) me ha llamado ‘chaparro’, ‘mariquita’, me ha dicho ‘la vestida’, me ha dicho ‘mandilón’. Ha hecho señas obscenas en la televisión refiriéndose a mí, y no es que eso me ofenda, sino que está ofendiendo a las familias mexicanas con los dichos, con los adjetivos, con las señas y con las majaderías que ha utilizado”.

La victoria de Fox en los debates no se reflejó de manera decisiva en las preferencias electorales



Fox contestó: “Estimado señor Labastida, a mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos no se les va a quitar nunca”.

TE RECOMENDAMOS: Debate chilango: cruzan dardos por narco, transporte y corrupción

El debate lo ganó a golpes de efecto Vicente Fox, después de que parecía perdido por el exabrupto del “Hoy, hoy, hoy…”.

El 26 de mayo del 2000 se realizó un segundo debate, entre sólo tres candidatos:Fox, Labastida y Cárdenas, moderados por el periodista Ricardo Rocha. A esas alturas, Fox prácticamente ya había ganado la elección, pero no se descuidó. Cuando llegó su turno se sacó de la manga una sorpresa sobre el Fobaproa, uno de los grandes debates nacionales, y aseguró que entregaba en un disco las claves digitales para acceder a la lista de los beneficiados por ese rescate bancario.

Aunque todo fue una mentira, el impacto de su anuncio repercutió elevando su aprobación. No obstante, esta victoria de Fox en los debates no se reflejó de manera decisiva en las preferencias electorales, pues Labastida perdió 2.5 por ciento de las preferencias,Cárdenas las incrementó en 2.6 por ciento y Fox, ganador del debate, apenas lo hizo en 0.3 por ciento. Al final, la elección del 2 de julio del 2000 la ganó Fox a golpes de efecto y por más de 7 puntos porcentuales.

—Un punto a destacares que el primero de los debates del año 2000, el del martes 25 de abril, alcanzó un rating de 8.3 puntos en canal 5 de Televisa y de 6.5 puntos en canal 7: un total de 14.8 en total.

—Pero el segundo debate de ese año, realizado el 26 de mayo entre Fox, Cárdenas y Labastida registró 27.4 puntos de rating total (15.7 en Canal 7 y 11.7 en Canal 9). Siendo hasta la fecha, el debate con mayor rating (incluyendo los del año 2012), aunque acaso fue medido con herramientas distintas a las de la actualidad.

Debates 2006: la ausencia de López Obrador





Patricia Mercado, Roberto Madrazo, Felipe Calderón y Rafael Campa (Cuartoscuro)



Durante la campaña electoral de 2006, se realizaron dos debates públicos y televisados. El primero fue el 25 de abril en un salón del World Trade Center y fue moderado por la periodista Guadalupe Juárez.

En este primer debate participaron: Patricia Mercado, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesino; Roberto Campa, del Partido Nueva Alianza; Roberto Madrazo, de la Alianza por México (PRI-PVEM), y Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional. Los temas fueron economía y desarrollo.

Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición por el Bien de Todos, decidió no asistir a ese debate presidencial. Los presentes aprovecharon para criticar al ausente, al igual que la opinión pública. Años después, López Obrador explicó que no acudió porque sabía de “una campaña que estaba organizada por diversos medios de comunicación para señalar que él había perdido”.

En aquel primer debate RobertoCampa acusó a Roberto Madrazo de ser, supuestamente, un evasor de impuestos (se dice que aleccionado por Elba Esther Gordillo, enemiga del candidato priista). La acusación fue apoyada por el gobierno de Fox, quien calculó que los votos del priista pasarían a favor de Felipe Calderón, como sucedió. Además, los gobernadores priistas del grupo denominado el Tucom (Todos contra Madrazo) intensificaron su lucha contra el candidato de su partido.

El 6 de junio se llevó a cabo el segundo debate en el mismo World Trade Center con la moderación de la periodistaAdriana Fernández. Participaron los cinco candidatos: Andrés Manuel López Obrador (PRD, PT y Convergencia), Patricia Mercado (PAS); Roberto Campa (Panal), Roberto Madrazo (PRI-PVEM) y Felipe Calderón (PAN).

TE RECOMENDAMOS: El paso de AMLO en los debates presidenciales

Las encuestas se habían emparejado y ese debate podía ser la diferencia. En vísperas del primer debate López Obrador caía en las encuestas, pero mantenía ventaja sobre Calderón. Ese 6 de junio, sin embargo, Calderón llevaba varias semanas arriba en la intención del voto.

Los ataques se desarrollaron entre Calderóny López Obrador, quienes concluyeron en un empate según la mayoría de las encuestas, aunque alguna dio a Calderón como ganador. No hubo un ganador contundente y el debate no alteró significativamente la intención del voto.

Un hecho significativo fue que López Obrador lanzó, como golpe de efecto, una acusación en contra del cuñado de Felipe Calderón por evasión de impuestos, lo que se conoció como el caso “Hildebrando Zavala”.

En las elecciones del 2006 el debate le restó 2.9 por ciento de intención del voto a Madrazo y 2.5 por ciento a López Obrador. Pero Calderón no capitalizó directamente esas pérdidas, aunque su preferencia se elevó en 3.7 por ciento.

Calderón y López Obrador estaban en empate técnico antes del segundo debate. Semanas después, la elección terminaría con un empate técnico, aunque Calderón ganaría en el cómputo final por 233 mil sufragios de un universo de 41.5 millones, o sea 0.56 por ciento de diferencia.

—En 2006, en la transmisión realizada el martes 25 de abril del primero de estos dos debates, Televisa obtuvo 7 puntos derating y Tv Azteca 5.6 a nivel nacional. Juntos sumaron 12.6 puntos. El segundo encuentro del 6 de junio de 2006, tuvo 18.3 puntos (10 en canal 5 y 8.3 en canal 7).

Los debates 2012: la televisión y la edecán





Peña Nieto, Vázquez Mota, Quadri y López Obrador (IFE)



A las 8 de la noche del 6 de mayo de 2012, los cuatro candidatos a la presidencia de la República se dieron cita en el World Trade Center para el primer debate de la contienda electoral, que fue moderado por la periodista Guadalupe Juárez.

Los participantes fueron Enrique Peña Nieto, candidato de la Coalición Compromiso por México (PRI y PVEM); Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano); Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional (PAN), y Gabriel Quadri de la Torre, candidato del Partido Nueva Alianza (Panal).

Lo candidatos llegaban a la cita con los siguientes porcentajes de las preferencias electorales según las encuestas: Peña Nieto: casi 45 por ciento de los votantes; Vázquez Mota: arriba del 20 por ciento; López Obrador: arriba del 20 por ciento (candidatos intercambiando las posiciones 2 y 3), y por último Quadri con menos del 1 por ciento.

—Muy destacable resultó que a pesar deno haber sido transmitido en los canales televisivos de cobertura nacional, el debate generó un hervidero de opiniones en redes sociales, y en Twitter se produjo, como en pocos eventos, el posicionamientode Trending Topics diversos que iban desde los nombres de los candidatos hasta frases como #unsalvavidasparaJosefina, #hoyganamosconAMLO, #EmpiezaATemblarPeñaNieto, e incluso, #Lupita (en referencia a la moderadora del debate) o #LaEdecanDelIFE.

TE RECOMENDAMOS: Soy el único candiato capazde derrotar a AMLO: Anaya

—Las redes sociales cobraron vertiginosamente mayor importancia también gracias al movimiento #YoSoy132, surgido en la Universidad Iberoamericana y extendido gracias a internet.

La primera polémica que se generó en torno al debate, fue la cuestión de la transmisión televisiva, pues el IFE dio a las televisoras la libertad de elegir si querían transmitir el debate o no, por lo cual no hubo cadena nacional.

En primera instancia, Televisa no transmitió el debate en su canal insignia de alcance nacional, sino uno local de la CdMx, lo cual generó revuelo entre la población, porque se priorizó un reality show de intelectuales sobre el debate al debate mismo.

La polémica afectó a Tv Azteca, que decidió no pasar el debate por su canal de mayor cobertura sino transmitir un partido de futbol. Fue su tercer canal en importancia, con un espectro muy limitado, el encargado de transmitir el debate de los candidatos.

La otra gran polémica fue sobre una edecán de apoyo, pues los espectadores comentaron entonces su “atrevida” vestimenta y quisieron averiguar quién era. Después de unas horas, se creó una cuenta de Twitter que tenía más de 10 mil seguidores y se supo que la edecán en cuestión era Julia Orayén, una antigua Playmate.

Al día siguiente el IFE pidió una disculpa oficial y por escrito por lo acontecido. Orayén, por su parte, comentó que ella decidió la vestimenta y que el IFE no le pidió un atuendo en específico.

Primer debate presidencial fuera de la CdMx

En el Centro de Exposiciones de Guadalajara y moderado por el periodista Javier Solórzano, el 10 de junio de llevó a cabo el segundo debate de la campaña presidencial del 2012, y el primero que se realizó fuera de la CdeMx. Participaron los cuatro candidatos: Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri.

Los analistas señalaron que los candidatos privilegiaron la defensa propia y de sus argumentos por sobre los ataques y descalificaciones del debate anterior. Los discursos se centraron en responder los señalamientos en su contra, aunque sí dirigieron comentarios directos a sus adversarios.

Según algunas encuestas de prensa, la ganadora fue Josefina Vázquez Mota (PAN), mientras que para Demotecnia, presidida por María de las Heras, y para Reporte Índigo, el triunfador fue López Obrador.

El segundo lugar algunos se lo dieron a Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) y no a Andrés López Obrador (PT-PRD-Movimiento Ciudadano), como asegurabaDemotecnia.

En un ejercicio de Reporte Índigo, se pidió a lectores de Monterrey, Guadalajara y el DF que dijeran cual de los candidatos tuvo el mejor desempeño durante el debate. El 37 por ciento de los entrevistados aseguró que Josefina Vázquez Mota fue la mejor.

Peña Nieto perdió 5 por ciento de su preferencia electoral después del debate, mientras que Vázquez Mota perdió el 2 por ciento. Y aunque López Obrador aumentó su número de simpatizantes en 4 puntos, al final Peña Nieto ganó la elección por casi 7 puntos.

TE RECOMENDAMOS: INE define criterios para moderar debates presidenciales





—Un rubro a destacar es queeste segundo debate de 2012 superó la audiencia que habían tenido encuentros anteriores de este tipo, ya que ninguno de los cuatro debates presidenciales realizados con anterioridad, durante los procesos de 2000 y 2006, fueron transmitidos por los canales 2 y 13, los de mayor audiencia en el país.

La transmisión del IFE por los canales 2 de Televisa y 13 de Tv Azteca, alcanzó 17.4 y 5.2 puntos de rating, respectivamente, lo que sumó 22.6 puntos en total.

De acuerdo con expertos en medición de audiencias televisivas, esto fue equivalente a que más de 15 millones de personas siguieran el encuentro entre los candidatos presidenciales por ambos canales, sin contar otros medios de televisión abierta y privada ni la difusión en internet.

Las cifras superaron los 10.4 puntos que alcanzó la primera edición del debate, realizado el 6 de mayo anterior.

La única excepción fue el segundo debate del año 2000 entre Fox, Cárdenas y Labastida, que con otros procedimientos de medición registró 27.4 puntos de rating (15.7 en Canal 7 y 11.7 en Canal 9).

AG