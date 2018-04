Los otros rostros de los debates presidenciales

Ciudad de México

Desde la realización del primer debate televisado en México, el 12 de mayo de 1994 quedó claro que la figura estelar del debate no es necesariamente la que obtiene el triunfo en las urnas o en algunos casos, la candidatura.

1. Diego Fernández de Cevallos

Para muchos, Diego Fernández de Cevallos fue el triunfador indiscutible del primer debate presidencial transmitido en el país, aunque el priista Ernesto Zedillo fue el triunfador de la elección.

El panista confrontó a Zedillo y dijo que su candidatura era producto de dos tragedias: la designación presidencial y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, de quien fue su coordinador de campaña.

"Sabemos que usted ha sido un buen chico, con altas calificaciones, pero en democracia creemos que sinceramente no aprueba, le voy a decir por qué. Permítame una comparación. Yo estoy aquí porque miles de hombres y mujeres libres de acción nacional votaron con libertad por esta candidatura. Y usted, con el debido respeto quiero decirle que está aquí como consecuencia de dos tragedias: por una parte la muerte de Colosio y por otra la designación presidencial. La primera lo rebasa, no tiene usted ninguna culpa, pero la segunda lo descalifica, por lo menos si hablamos de democracia".

2. Jesús Crisantos, o el amigo imaginario de Ernesto Zedillo

El candidato del PRI a la Presidencia, Ernesto Zedillo, dijo que un muchacho de la calle, Jesús Crisantos, le dijo que la educación era lo que más necesitaba el país.

"Un muchacho de la calle Jesús Crisantos, me dijo 'candidato lo que más necesitamos es la escuela, porque usted sabe candidato, que cuando seamos grandes, si no tenemos el estudio no vamos a hacer nada en la vida. Si tenemos educación vamos a enseñarle a los que piensan que los muchachos de la calle no somos nada que valemos mucho'".

3. Las 34 mil cartas en las que le pedían empleo a Ernesto Zedillo

Ernesto Zedillo aseguró que en el primer mes de campaña había recibido más de 34 mil cartas en las que la gente contaba la angustia por encontrar empleo.

4. El candidato del PRI que fue víctima de bullyng

En debate del 2000, el candidato del PRI, Francisco Labastida, acusó al panista, Vicente Fox, de ofenderlo de manera sistemática.

"En las últimas semanas, me ha dicho chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho 'la vestida'; me ha dicho mandilón, ha hecho señas obscenas en la televisión refiriéndose a mí; sin embargo como que hoy cambió de piel. Vino más pulidito. Como que se quiere olvidar de las groserías y de los adjetivos que ha estado utilizando", dijo el priista.

5. El candidato que no fue al debate

En 2006, Andrés Manuel López Obrador, hoy candidato a la Presidencia por tercera ocasión, decidió no acudir al primero de los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral.

El aspirante del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, se refirió al lugar vacío y dijo:

"Sabemos que el candidato del PRD no vino a este debate porque no tiene propuestas viables, porque el derecho de debatir es un derecho de los ciudadanos, de ti, no de los candidatos, y hasta en eso prefiere darte la espalda".

Lo más recordado del encuentro es el lugar vacío del entonces aspirante perredista.

6. El candidato que no pagó impuestos

El candidato a la Presidencia de Nueva Alianza, Roberto Campa, acusó al priista Roberto Madrazo de evasión de impuestos. Durante su participación, Campa exhibió documentos oficiales que probaban que Madrazo no pagó impuestos entre 2003 y 2005.

"Hace unos días recibí en mi domicilio un sobre conteniendo copias de documentos oficiales. Aquí hemos estado hablando de política Hacendaria, de honestidad y resulta que conforme a esos documentos, un candidato a la Presidencia de la República a diferencia de usted y a diferencia mía, no paga impuestas, por lo menos no los pagó desde fines del 2003 cuando apenas se da de alta, hasta fines de 2005 que es cuando concluye esta consulta. Es un candidato que tiene en este registro un pago 86 pesos, porque registra un arma de fuego y paga 86 pesos de derechos, pero también consta que recibió ingresos tres meses de su partido por más de 500 mil pesos, pero resulta que no hizo ninguna declaración, que no presentó ninguna declaración. No podrá argumentar que no tuvo ingresos, porque además dio a conocer una serie de compras de inmuebles, de autos de lujo que harían prácticamente imposible que este fuera el argumento; en todo caso, él tendrá que hacer las aclaraciones. Yo tengo en mi poder esos documentos, al término de este debate se los voy a entregar y también a los medios, ojalá tenga manera de explicarnos cómo pretende ser presidente, pero no paga impuestos; esperemos que así lo haga licenciado Roberto Madrazo".

7. La ganadora del debate, Julia Orayen

En 2012, una edecán de origen argentino, Julia Orayen, se llevó el debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República.

La joven fue seleccionada para entregar a los candidatos los sobres con los temas a debatir.

Su participación en el debate originó que se convirtiera en uno de los personajes más buscados en 2012.

8. El candidato 'ojo alegre'

El candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, que recientemente pidió a los presidenciables prohibir el reagaeton, no perdió oportunidad para 'sabrosear' a Julia Orayen.

Más tarde dijo que pensó que era una estrategia de "los otros" para desconcentrarlo.

9. Los padrinos mágicos

Los que mandan en el país escogieron a Peña Nieto para proyectarlo. ¿Quiénes son los que le están impulsando? ¿Quiénes son los jefes, los padrinos?

López Obrador colocó cabeza abajo una foto en la que aparecen juntos Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

10. El tele presidente

Andrés Manuel López Obrador aseguró que Enrique Peña Nieto era una construcción de Televisa y el priista reviró.

"Si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente porque en su gestión como jefe de gobierno destinó más de mil millones de pesos para la comunicación social".





Nuevas reglas

Desde la elección de 2006, la autoridad electoral se involucró en la organización de los debates presidenciales y, a consecuencia de la reforma electoral de 2007, el entonces Instituto Federal Electoral tiene el mandato exclusivo para organizar dos debates entre los candidatos a la Presidencia.

Los dos debates realizados en 2006 fueron coordinados por el entonces IFE y la CIRT.

Para esta elección, el Instituto Nacional Electoral creó una Comisión Especial de Debates para la organización de tres encuentros entre los aspirantes a la Presidencia y apostó por formatos más dinámicos en el que los moderadores pueden interrumpir a los asistentes.

















