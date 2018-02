En intercampañas, debate solo entre Meade y Anaya: AMLO

Villahermosa, Tabasco

Andrés Manuel López Obrador consideró que los debates entre precandidatos en este periodo podrían ser solo entre sus contrincantes José Antonio Meade y Ricardo Anaya que se disputan el segundo lugar. Y agregó que no confía ni en el TEPJF ni en el INE.

TE RECOMENDAMOS: Gobernaré "con terquedad"... frases de AMLO ya como candidato de Morena

Dijo que aunque la prohibición de debates entre precandidatos en el periodo de intercampañas no le afecta, cree que no se deben “limitar las libertades”, pues si José Antonio Meade ya se manifestó en contra de esta restricción, es porque está preocupado por su posición en las encuestas.

“Que todo mundo sea libre de manifestarse, de expresarse, yo entiendo la situación de Meade, él quiere muchos debates, pero sería bueno que debatiera con Anaya porque están, con todo respeto, están disputándose el segundo lugar, entonces que se confronten y debatan y el que gane ya después dialogaría con nosotros”.

Al término una reunión en privado con líderes empresariales de Tabasco, dijo que tiene que analizar si afecta no poder agilizar el conteo de las casillas únicas, pues no confía ni en el INE ni en el Tribunal Electoral.

“Yo necesito tener todos los elementos porque no le tengo confianza al Tribunal pero tampoco le tengo confianza al INE, no es que ahora porque se están peleando y el INE está diciendo que puede generar incertidumbre porque no se van a dar a conocer resultados y va a haber un caos en la noche del elección ya es de ‘a ver Andrés Manuel, ¡pronúnciate!’, no, vámonos despacio porque no llevamos prisa”, dijo.





Insistió en que decir que se generará incertidumbre en día de la elección por retrasar los resultados, es “solo un punto de vista” y que “hagan lo que hagan, no les va a funcionar ninguna de sus trampas porque vamos a ganar con mucha ventaja”.

Y agregó que lo que puede inquietarle, es el debate sobre la apertura de los paquetes electorales pues sostuvo que es cuando se puede hacer mal uso de las boletas.

“Porque una de las formas de fraude es de que cuando se va a la casilla y la casilla está tomada por mapaches electorales, entregan sólo boletas para la elección de presidente cuando les interesa sacar votos a favor de un partido".

El candidato dijo que si se permite que se abra el paquete se legitima el presunto error.





AJE