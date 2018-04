Senadores declaran ganadores a sus candidatos en debate

Ciudad de México

Además de declarar ganador a sus respectivos candidatos, senadores del PRI, PAN, PRD y PT-Morena presumieron como ganadores a sus candidatos y avalaron el nuevo formato de debate estrenado este domingo por el Instituto Nacional Electoral, al señalar que permitió el contraste de ideas.

El priista Héctor Yunes, presidente de la Comisión Anticorrupción, subrayó que a José Antonio Meade no se pudo hacer ningún cuestionamiento respecto a su patrimonio y en cambio ha llegado la hora de que la PGR le finque responsabilidades a Ricardo Anaya, pero el gobierno tiene miedo de victimizarlo.

"A mí me gustaría que lo hiciera. Muchas veces, como somos el partido en el poder, que seamos tan cuidadosos da lugar a dudas como éstas. Si hay tantos elementos, yo sí exhortaría a la PGR que procediera, sé que el temor que hay, lo supongo, es que Anaya se victimice y diga me quieren detener porque voy a ganar o los pretextos que quiera buscar, y el temor de la victimización lo deben estar valorando", estimó el priista.

A su vez, el vicecoordinador del PT-Morena, Luis Humberto Fernández, dijo que más que debate fue un embate para que Andrés Manuel López Obrador los volteara a ver, pero el tabasqueño se consolidó como el puntero de la contienda y si no respondía fue para no engancharse en un juego de lodos.

Confió en que las encuestas reflejarán ese resultado en los próximos días y destacó que el formato que permitió las réplicas entre los candidatos mejoró este ejercicio.

A su vez, los coordinadores de los partidos del Frente por México, el panista Fernando Herrera y Luis Sánchez, presumieron la habilidad de Anaya, al considerar que se impuso a López Obrador que demostró sus contradicciones y falta de capacidad.

De acuerdo a Herrera Ávila, Ricardo Anaya demostró claramente quien tiene templanza, una visión integral de país y los arrestos suficientes y necesarios para defender con gallardía al país.

"Yo creo que López Obrador disminuye su imagen y Pepe Meade confirma su tercer lugar, casi disputándose el cuarto con Margarita Zavala", apuntó.

Al respecto, el perredista Luis Sánchez planteó que candidato de "Por México al Frente" ganó el debate y López Obrador demostró su incapacidad para hacerle frente a este tipo de ejercicios.

"Ya lo sabemos no es muy ducho para esto, sus reacciones no son rápidas, no le gusta que lo cuestionen. Sí algo le enfurece es justamente que alguien le contradiga. No se vio preparado, no se preparó para el debate. Lo escuchamos en varios momentos como estaba titubeante", puntualizó.

