¿Qué preguntó el público en el segundo debate presidencial?

Durante el segundo debate presidencial, los candidatos a la Presidencia deben responder seis preguntas elegidas por los moderadores, León Krauze y Yuriria Sierra, de entre todas las que formularon los 42 ciudadanos de Tijuana, que aún no han decidido su voto.

>Primera pregunta

En el primer bloque, Jaime Rodríguez Calderón, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, escucharon al ciudadano Luis Ángel, quien preguntó: En virtud de la insostenible incertidumbre que vivimos actualmente por la actitud proteccionista y el TLC, ¿de qué manera vamos a reorientar la exportación mexicana a fin de que no nos afecte tanto?

Esto fue lo que respondieron los candidatos:

>'El Bronco':

El candidato independiente dijo que "lo primero que tenemos que hacer es destetarnos de los gringos y ponerlos en su lugar. Hablarle al presidente americano como se le debe hablar".

Agregó que debemos "ver a Asia, India, Corea, y Sudamérica; entre otros, tratar de hacer el TLC entre los mismos mexicanos".

>López Obrador:

El abanderado de Morena reiteró que para él "la mejor política exterior es la política interior, si nos amenazan con construir muros, con belizar la frontera, lo que tenemos que hacer es fortalecer la economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar".

Señaló que su propuesta es "fortalecer nuestra economia, que haya trabajo en México, que no haya necesida de migrar, poque los migrantes van a buscarse la vida a EU, no van por gusto, y estamos de acuerdo con el TLC y debemos aprovechar la relacion con EU, relación de amistad y de respeto muto".

>Anaya:

El candidato del PAN pidió no perder "de vista que el 80 por ciento de nuestras exportaciones son a EU", por lo que dijo que es necesario replantear la relación bilateral con EU.

Asimismo, dijo que "fue un error historico recibir a Trump en los Pinos, cuando el señor llevaba un año insultando a los mexicanos".

>Meade:

El abanderado de la coalición Todos por México, dijo que "antes de hablar de comercio, debemos hablar de respeto. Cada vez que Trump nos insulta, nuestros migrantes y su dignidad corren peligro". Por ello, Meade dijo que, de ganar, en su gobierno "no vamos a permitir ningun acuerdo que no esté basado en el respeto. Ése es el compromiso con ustedes".





>Segunda pregunta

El ciudadano Diego Domínguez Sánchez se presentó como un mexicano originario de Veracruz, que vivió en EU por 13 años, desde que tenía 22. Según dijo, regresó al país hace tres años.

Domínguez preguntó: "Se ha hablado en las negociaciones del TLC, que EU y Canadá han estado impulsando que el salario mínimo aumente. Me gustaría saber su respuesta, si o no, y cómo lo van a lograr".

Esto fue lo que respondieron los candidatos:

>Meade:

El candidato del PRI dijo que "el comercio y la inversión deben servir para cerrar brechas", pues "tenemos una gran distancia entre el norte y el sur, entre el hombre y la mujer, entre los que tienen mucho y los que no tienen nada". Por ello, dijo que "el comercio exterior nos debe ayudar a cerrar esas brechas".

Señaló que fue secretario de Hacienda en dos ocasiones y que, gracias a ello, el salario mínimo aumentó. Agregó que en este asunto, se debe "trabajar directamente con las familias".

>López Obrador:

El abanderado de Jutos Haremos Historia, dijo estar de acuerdo con aumentar el salario mínimo. "En esta postura, que es la que ha manifestado en algunas ocasiones el presidente Trump, en esto coincidio en que hay que aumentar los salarios".

Subrayó que "no podemos estar hablando de un tratado comercial si no se busca igualdad en el salario; no se trata nada más de que haya trabajo, sino de que esté bien pagado para que la gente pueda sostener a su familia".

>Anaya:

El candidato de Por México al Frente se comprometió a "aumentar de inmediato el salario a 100 pesos y en tres años duplicarlo".

Asimismo, le dijo a Domínguez Sánchez, que de ganar la elección, impulsaría que en el Norte no se pague el ISR, por lo que "en lugar de cobrar 12 meses al año, estarías cobrando un treceavo mes".

>'El Bronco':

"Con 100 nadie la libra", consideró 'El Bronco'. "Se necesitan 300 más o menos para que la gente la libre".

El candidato indpendiente señaló que "el asistencialismo mata", y dijo que "hay miles de mexicanos que viven de la davida", por lo que él replantearía esos programas para aumentar el salario mínimo a 335.

"No debe existir el salario mínimo, eso es una mafia el condición política", apuntó.





>Tercera pregunta

La señora Teresa Reinaga, de 72 años, dijo que lleva 40 años radicando en Tijuana. Al dirigirse a los candidatos, dijo que ha “mirado mucho abuso para nuestros paisanos de parte de la policía, de parte de los malos, de los ladrones, y la policía (que) en lugar de cuidarlos, los extorsiona”.

Tras ello, Reinaga preguntó: “Quiero saber ¿qué puede hacer alguno de ustedes ante ello?”. Esto fue lo que le respondieron:

>Lopez Obrador:

El tabasqueño reiteró que “la violencia no se puede combatir con violencia”. Expresó que “la estrategia que ha seguido el gobierno del PRI y el PAN ha sido fallida, no se han resuelto los problemas d einseguridad y violencia”.

Dijo que para solucionar el problema “tiene que haber crecimiento económico para que haya empleos, bienestar, para que haya paz y traqnuilidad”.

Finalizó expresando que “el ladrón que más daña es el de cuello blanco, el político corrupto, es la peor plaga y la vamos a acabar”.

>Anaya:

El candidato del PAN consideró que “para que haya seguridad tenemos que combatir la corrupcion”. Dijo que para ello, “necesitamos policías limpias que verdaderamente estén del lado de la población”.

Se comprometió a “atacar tambien las causas, promover el deporte, la cultura, que haya oportunidades para los más jóvenes”.

Agregó que su gobierno también exigirá a EU que “haga su parte”.

>'El Bronco':

El indpendiente dijo que la corrupción “está en los aduanales”. “¿De quién depende la aduana?, de la Secretaría de Hacienda. La corrupción está en los aduanales, hay que cambiarlos a todos y si es posible mocharles la mano”.

Subrayó que es “el único aspirante de los cuatro que vive en el Norte, tengo familiares en EU que han sido extorsionados”.

Se comprometió con Teresa Reinaga que se iría “a vivir en Tijuana, señora, hasta acabar con eso”.

>Meade:

El candidato del PRI dijo que “parte del problema tiene que ver con armas que llegan a los delincuentes y también tiene que ver con la impunidad”.

Para exponer, dijo que “la policía hizo mal su trabajo”, Nestora Salgado, a quien llamó secuestradora, está libre y ahora es candidata a senadora plurinominal por Morena.

“esto quedará en tu consciencia”, le dijo a AMLO.





>Cuarta pregunta

La ciudadana Teresa Mercado se dirigió a los candidatos para preguntar: ¿Cómo piensan ayudar a los migrantes que cruzan México —africanos, haitianos, centromaericanos—, para nosotros tener la solvencia moral de pedir un trato digno para los mexicanos que viven en EU?

Ésta fue la respuesta de los candidatos:

>'El Bronco':

El candidato independiente dijo que responsabilizó a los partidos políticos del trato que se le da a los migrantes.

“Tenemos que tratarlos bien, el término humano se ha ido perdiendo en el gobierno, porque nace de los partidos, ellos tres han provocado todo esto”, dijo.

“Tenemos que tener la vista hacia el sur, si convertimos a Chiapas en el California que necesita México y podemos contener ahí la migracion de manera humana. Y todo aquel que quiera cruzar méxico pueda hacerlo de manera digna” agregó.

>Anaya:

El candidato de Por México al Frente dijo que el gobierno mexicano debe poner el ejemplo. “Cooperemos con los países de Centroamerica y demostremos que un peso invertido en cooperación vale muchísimo más que en un absurdo muro como el que pretende construir Trump”, señaló.

>Meade:

El candidato del PRI dijo que actualmente “los migrantes incluyen niños no acompañados, niños y adolescentes que enfrenten estos abusos”. Por ello, dijo que debemos “invertir en salud, debemos atenderlos de los retos que tienen, cada vez que nos encontramos a un niño en los circuitos migratorios”.

>Obrador:

El abanderado de Juntos Haremos Historia consideró que, de ganar la Presidencia, “nos va a tocar a nosotros llevar a cabo la negociación del TLC y vamos a incluir no sólo lo comercial y el mejorar los salarios, vamos a hacer una propuesta al gobierno de EU, para que podamos firmar algo parecido a una alianza por el progreso, que incluya a EU, Canadá, México y a los países centromericanos”.





