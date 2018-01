PAN pide cumplirle a Chihuahua; reclamo de apoyo no es por elección

Ciudad de México

El dirigente nacional del PAN, David Zepeda, pidió al gobierno federal retomar el diálogo y cumplir con Chihuahua para que pueda acceder a los recursos extraordinarios pactados.

"Si fue un error, pues que se aclare el malentendido y se cumpla con el convenio. Hago un llamado a que se retome la vía del diálogo y que Chihuahua pueda tener acceso a los recursos pactados", pidió el líder del blanquiazul en entrevista con Carlos Loret para el programa Despierta.

TE RECOMENDAMOS: Apoyan 47 organismos empresariales de Chihuahua a Corral Jurado

Dijo que la denuncia de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, no tiene que ver con el proceso electoral de julio sino con el combate a la corrupción.

"No tiene nada que ver el tema de Chihuahua con el de Ricardo Anaya; no es parte de la campaña de Anaya es de combate a la corrupción (...) No es correcto que se mezcle y se cancelen los recursos por combatir la corrupción", dijo Zepeda.

Aseguró que todos los panistas apoyan el reclamo de Javier Corral, a pesar de que en el Consejo Nacional, donde el gobernador de Chihuahua expuso el caso, sólo había tres de 12 gobernadores del blanquiazul.

"El PAN por aclamación dio un respaldo a la lucha contra la corrupción en todo el país", dijo el líder panista.

AA