Cuernavaca es de nosotros, no nos la pueden quitar: 'Cuau'

Cuauhtémoc Blanco, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Morelos, reconoció que él impuso la candidatura del ex árbitro Gilberto Alcalá a la presidencia municipal, bajo la idea de que "Cuernavaca es de nosotros, y no nos la pueden quitar".

"Lo más importante es que tenemos que ganar Cuernavaca porque Cuernavaca es nuestra... yo estuve de presidente municipal, ahorita con licencia, pero Cuernavaca es nuestra y no nos la pueden quitar", aseveró.

A 24 horas del inicio legal de las candidaturas a las alcaldías y diputaciones de Morelos, la alianza Morena-PT-PES camina sin candidato a la Presidencia municipal de la capital del estado, debido a los desacuerdos en la nominación.

En entrevista, Blanco reconoció que la nominación del candidato a la alcaldía de Cuernavaca generó conflictos con Morena, lo cual, ha impedido una nominación tersa.

"Estamos viendo... estamos en la lucha. Estamos ahí en un problemita, nosotros queremos que vaya Gilberto Alcalá, creo que es un candidato muy fuerte; yo tomé esa decisión de que fuera él, junto con el presidente del partido (Hugo Eric Flores) y hemos tenido unos conflictos con gente de Morena, con Rabín (Salazar Solorio y con Radamés Salazar Solorio, y con el presidente estatal de Morena, Gerardo Albarrán."

En este momento, el hasta hace unos días presidente estatal del Partido Encuentro Social (PES), José Luis Gómez Borbolla, fue nominado y registrado para la posición, luego de un tortuoso procedimiento político y legal.

Sin embargo, Goméz Borbolla se escondió para no renunciar a la nominación que ya tenía, y ante ello, el líder nacional del PES, Hugo Eric Flores, anunció –en respuesta- su destitución y nombró a José Manuel Sanz como el sustituto, con el fin de nominar al ex árbitro Gilberto Alcalá.

Este domingo, el ex futbolista, de visita en Tepoztlán, reconoció que fue él quien impuso a Gilberto Alcalá, que a pesar de que ahora sería el nominado, no puede ser registrado hasta que no renuncie Gómez Borbolla.

