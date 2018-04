Fotos con candidatos no significan apoyo: Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas, ex perredista y fundador de ese partido, precisó que una foto no significa que apoye la candidatura de Alejandra Barrales y precisó que votará por el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, para jefe de Gobierno.

En su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial aclaró que está abierto al diálogo con quien lo busque, pero que las fotos de esos encuentros no significan nada.

TE RECOMENDAMOS: Alejandra Barrales se reúne con Cuauhtémoc Cárdenas

“No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón”, escribió.

1/2 No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón.