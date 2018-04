Hay que mantener la violencia lejos del ciudadano: Cristina Torres.

Playa del Carmen

Cristina Torres Gómez, candidata a la presidencia municipal de Solidaridad en Quintana Roo, por la coalición Por México al Frente, aseguró que entre las prioridades que deben tenerse como autoridad en Playa del Carmen se encuentra el mantener la violencia lejos de los ciudadanos y los turistas.

La ex alcaldesa añadió que ningún intento de intimidación tiene cabida dentro del proceso electoral que viene, toda vez que cada uno de los aspirantes debe trabajar para que se mantenga la paz en la región y el respeto a las instituciones.

"Las amenazas no me intimidan, no cuando lo que está en juego es la tranquilidad y la seguridad de las familias de Solidaridad", apuntó Torres Gómez en un comunicado.

También recordó que la inseguridad afecta tanto a la ciudadanía como a la economía del estado, incluso, daña en ocasiones la llegada de turistas a la entidad.

Ante eso, hizo un llamado para que quienes van a participar en la próxima elección proyecten una campaña de propuestas y no de ataques.

"La sociedad de Quintana Roo merece que se respete la democracia y se deje de tratar de infundir el miedo", concluyó.





ehh