Contraloría CdMx indaga riña en acto de Sheinbaum

México

La Contraloría de Ciudad de México abrió una investigación de oficio por la riña entre simpatizantes del PRD y Morena el pasado 3 de enero en la delegación Coyoacán para detectar si hubo algún funcionario involucrado.

El contralor Eduardo Rovelo explicó que se citó a declarar a los diferentes trabajadores de la delegación señalados como presuntos participantes en la gresca. Sin embargo, dejó en claro que la Contraloría no persigue delitos; no obstante, no recibió ninguna denuncia pro este caso.

“Estamos en la primera etapa para integrar información, se están citando a los servidores públicos que fueron aludidos en notas periodísticas y obviamente llevaremos la investigación correspondiente por lo que hace a faltas administrativas cometidas por servidores públicos.

“Estaríamos en espera también de las vistas que nos pudiera dar la Procuraduría de Justicia quien lleva a cabo las carpetas de investigación por las lesiones y las consecuencias que se dieron en medios de información”, señaló.

Al respecto, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que están abiertas las carpetas de investigación en la procuraduría, tanto para las personas que se asumieron como responsables de reventar el evento de Morena, así como las que derivan de las indagatorias oficiales “no vamos a tardarnos mucho, vamos a tener pronto resultados”.

Respecto al acto previsto por Morena para el próximo domingo en Coyoacán, Mancera mencionó que se deben cumplir los protocolos de seguridad, mientras que el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, se pondrá en contacto con Claudia Sheinbaum para coordinar el operativo.