¿Cómo y dónde ver el primer debate presidencial?

Ciudad de México

¿Aún no sabes dónde ver el primer debate presidencial? No te preocupes aquí te decimos donde verlo para que no te pierdas ni una sola propuesta o descalificación que digan los candidatos.

TE RECOMENDAMOS: 'El Bronco' abrirá el primer debate presidencial

¿Cuándo es?

Fecha: domingo 22 de abril

domingo 22 de abril Horario: 20:00 horas

20:00 horas Lugar: Palacio de Minería, en la Ciudad de México

¿Dónde verlo?

- Trasmisión en vivo: Imagen Televisión, Televisa y TV Azteca, así como en 787 emisoras permisionadas como Canal Once, TV UNAM y el Canal del Congreso.

En Línea: En Facebook Live, Periscope y YouTube, a través de las redes sociales del INE.

¿De qué hablarán los candidatos?

En este debate Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez hablarán sobre seguridad, violencia, combate a la corrupción e impunidad, así como democracia, pluralismo y grupos de vulnerabilidad.

El primero en participar es Jaime Rodríguez, El Bronco; mientras que José Antonio Meade será quien cierre el debate.

El Instituto Nacional Electoral dijo que este debate será el más dinámico, debido a que habrá mayor interacción entre los candidatos y los moderadores, que en este caso son los los periodistas Azucena Uresti, Denise Maerker y Sergio Sarmiento.