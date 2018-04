Comicios: más de 3 millones se han negado a participar

México

Cada mañana, 45 mil capacitadores del Instituto Nacional Electoral (INE) salen a la calle con una misión: animar a los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla en las próximas elecciones. No ha sido sencillo: en algunas zonas la inseguridad y el descontento social han dificultado la tarea.

Una base de datos de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE muestra que 3.1 millones de personas se han negado a ser funcionarios por diversas razones que van, desde tener miedo a participar, motivos de salud, tener alguna discapacidad, la imposibilidad de ausentarse a sus trabajos o simplemente no querer participar.

Llama la atención que 15 mil 469 personas argumentan no querer estar en las casillas porque “tienen miedo”. Esto lo sabemos porque cuando los capacitadores visitan a los ciudadanos y ellos se niegan, los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) les piden que firmen un documento declinando su participación y especificando el motivo. El Instituto tiene un listado de 45 razones.

Hasta ahora, 680 mil 556 personas han argumentado que no pueden ser funcionarios porque no tienen permiso de ausentarse de su trabajo o que participar en la jornada iría en detrimento de su salario. Otros 540 mil 927 ciudadanos se excusaron por estar “enfermos”. En el rubro de los que simplemente no quieren participar hay 334 mil 92 personas. Además, 33 mil 422 ciudadanos se rehusaron porque ya han sido funcionarios en otros procesos electorales. No les gustó.

Ese es el caso de Javier Villegas, ciudadano que salió sorteado. “No me interesó participar esta vez porque sí es muy pesado la labor que se hace y la verdad dan un incentivo que es muy poco, 300 pesos. La última vez estuve en la casilla de las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la noche y varios de mis compañeros se quedaron hasta las 12 o 1 de la mañana para entregar toda la papelería”.

MILENIO acompañó durante 12 horas a los capacitadores a buscar ciudadanos y conocer así la complejidad para integrar las casillas.

Ahí encontramos que aunque a escala nacional el INE ya alcanzó la meta, en algunas zonas han tenido problemas. Por ejemplo, un millón 600 mil personas ya cambiaron de domicilio y 280 mil han sido imposibles de localizar. Otros, casi 24 mil ciudadanos, no pueden participar porque no tienen su credencial vigente.

“Es un trabajo que nos ha llevado a recorrer cada sección del país, cada calle y cada población del país. Casi ya hemos recorrido todo, hablamos que llevamos ya 11 millones 53 mil personas visitadas, de 11 millones 194 mil”, puntualiza Roberto Heycher, director ejecutivo de Capacitación.

Karina Salinas es supervisora electoral, ha participado como capacitadora en tres elecciones. Es una mañana de viernes y está reunida a las afueras del metro con su equipo de trabajo para recorrer, en la delegación Iztacalco, las colonias Jardines Tecma, Barrio Santa Cruz y Campamento 2 de octubre.

“Por la complejidad de la zona tenemos que redoblar esfuerzos. Presenta dos complejidades, uno, que la gente no participa y dos, que es muy peligrosa. Muy peligrosa, venta de droga, delincuencia, balazos”, explica la joven.

También Alma Serrano es una de las capacitadoras que ha estado recorriendo esas colonias. “Lo que me ha tocado en mi zona es que no creen en el INE, no creen que realmente las votaciones sean limpias, porque eso es lo que me dicen y que esto ya está comprado. En ese momento yo le digo: “¿Y usted está seguro? Deme la oportunidad de que conozca y de que vea cómo son las elecciones, de participar como funcionario de casilla para que usted pueda argumentar que es un fraude”

En sus recorridos los capacitadores se enfrentan a las inclemencias del clima, a la inseguridad, a la desconfianza y hasta el enojo de la ciudadanía. También a la apatía de quienes no les abren la puerta o que no están dispuestos a participar…. Así sucedió cuando los capacitadores llegaron hasta un taller mecánico preguntando por varias personas que estaban registradas en el mismo domicilio. Solo encontraron al señor Sergio Flores, quien al recibir la noticia comenzó a reírse nervioso y a bote pronto lanzó una tajante negativa: “A mí no se me da eso”, arguyó burlonamente. Karina trató de convencerlo, pero su discurso de democracia y participación ciudadana no funcionó. No fue el único caso a lo largo del día, los capacitadores recibieron los reclamos de algunos que se sienten muy defraudados.

“El capacitador va a recibir las consecuencias de las malas prácticas políticas, las consecuencias del mal trabajo institucional, las consecuencias de la corrupción”, dice Karina, quien está convencida de que su trabajo es importante, porque tiene el objetivo de estimular la participación ciudadana en mes y medio.

Uno de los problemas que los capacitadores han encontrado a escala nacional es que los ciudadanos no informan sus cambios de domicilio, o migran hacia Estados Unidos. Sin saber que los ciudadanos ya no viven esa dirección los capacitadores tocan varias veces en el mismo domicilio. Visitan las casas en varios horarios hasta que encuentran al ciudadano para notificarlo. Algunas veces realizan operativos nocturnos para poder localizar a las personas, luego de sus jornadas laborales.

A pesar del desánimo de un sector de la población, a 10 días de que finalice la primera etapa de capacitación los CAE han visitado a 11 millones 296 mil 706 personas que salieron sorteadas, 97% del total que debe ser visitada. Los capacitadores han notificado personalmente a tres millones 299 mil 406 y de esos, dos millones 316 mil 560 cumplen con los requisitos de ley, lo que significa que a pesar de las dificultades el INE ya cuenta con ciudadanos suficientes para ser funcionarios de casilla.

El 27 de abril concluye esta primera etapa de la capacitación. La siguiente comienza el 9 de mayo con un nuevo recorrido con los ciudadanos que aceptaron ser funcionarios y salieron seleccionados en un segundo sorteo que se realiza para garantizar la imparcialidad en el proceso. Entonces los CAE tocarán en las casas de 1.4 millones de personas que serán funcionarios de casillas. Les darán capacitación y realizarán simulacros.