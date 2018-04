La CNTE se deslinda de 'reventadores' de mitin

Ciudad de México

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se deslindó de los candidatos de Morena Delfina Guzmán e Ignacio Valladolid, señalados como reventadores en el mitin de José Antonio Meade, el fin de semana en Puerto Escondido.

El secretario general de la CNTE en Oaxaca, Eloy López Hernández, aseguró que la organización no permite que sus agremiados sean candidatos.

"No, nosotros no tenemos gente con esas características, incluso somos, nosotros de la estructura no, uno de los principios mandata que dentro de nuestro gremio no tenemos incluso candidatos. La gente como tales personajes tiene sus derechos, pero lo harán de forma particular, pero no con el gremio", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Con respecto a la riña del fin de semana, el secretario general de la sección 22 de la CNTE afirmó que los grupos de choque ligados con el PRI, como taxistas o integrantes de la CTM o Antorcha Campesina, comenzaron las provocaciones.

"Ellos empezaron a provocar y lógicamente así ha sido, no solamente en esta ocasión sino cuando se dan los mítines, incluso en las giras de Alejandro Murat nos llevan a este grupo de choque, como son la CTM o Antorcha Campesina", dijo.

Sobre los señalamientos de que allegados del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, los enviaron a manifestarse durante el mitin del candidato presidencial del PRI, López Hernández afirmó que nadie los envió, pues la CNTE no está adherida a ningún partido político.

"Nosotros no somos enviados de nadie, nosotros tenemos más de 37 años, en que se ha consolidado la sección 22. No somos mandados por ningún personaje como López Obrador, nosotros hemos sido en esa situación muy aislados a partidos políticos y nadie nos manda", afirmó.

Informó que durante las asambleas estatales, la CNTE decidió que realizarán manifestaciones pacíficas cada que el candidato del PRI, José Antonio Meade, realice giras en Oaxaca y en los eventos del gobernador Alejandro Murat, pues, advirtió, las protestas en contra de la reforma educativa continuarán.

