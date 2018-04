Una fórmula naranja que busca llegar al Senado

Guadalajara

La fórmula que conforman los candidatos al Senado de la coalición Por México al Frente, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, es una mezcla de experiencia, juventud y consistencia, según lo consideran los propios aspirantes, quienes han trabajado juntos durante los últimos años como diputados compañeros de bancada en los congresos local y federal.



Verónica y Clemente señalaron en entrevista con MILENIO JALISCO que buscar la senaduría es parte de la apuesta que han hecho para dar continuidad al trabajo legislativo que ambos comenzaron desde 2012. En caso de llegar a la Cámara Alta, a través de su desempeño buscarían contribuir al desarrollo y crecimiento del estado de Jalisco, algo que consideran que no se hace de manera adecuada en la actualidad.



Las coincidencias que ambos tienen en cuanto a ideologías, señaló Verónica, les han permitido desarrollar algunos posicionamientos y "batallas legislativas" que aseguran han dado buenos dividendos a la sociedad y además han colocado en el debate público algunos temas que anteriormente no se discutían, como la participación ciudadana, derechos humanos, y eliminar los privilegios de la clase política, temas que eran ignorados por muchos pero que ahora incluso son parte de las promesas de algunos candidatos de partidos opositores.



Ambos decidieron buscar la contienda en el Senado de la República al considerar que tienen una vocación parlamentaria y es desde esa trinchera desde la cual pueden dar el mayor aporte a la sociedad. "Conocemos el Congreso de la Unión, hemos dado pasos tangibles a lo largo de nuestro trayecto por el congreso local y federal, tenemos una trayectoria honesta, y tenemos un proyecto legislativo muy claro", señaló Castañeda, y reiteró que a diferencia de sus contrincantes, ellos saben qué van a hacer, y cómo lo harán.

Jalisco en el país



Hay que defender el territorio jalisciense y acabar con el abuso del gobierno federal.



Bajo la perspectiva de los integrantes de esta fórmula, desde el Senado se puede y se debe defender a Jalisco, una entidad qué se debe replantear de la mano de los jaliscienses para que obtenga el protagonismo nacional e internacional que debería tener de acuerdo a su potencial.



Consideran que se debe defender a Jalisco de una manera que jamás se ha hecho desde el Senado, para que la realidad de la entidad cambie, primero con la defensa del territorio para que ese 70 por ciento de playas que permanecen privatizadas se liberen, al igual que voltear a ver las concesiones mineras que tienen bajo su poder 20 por ciento del territorio estatal.



Explicaron que se debe poner especial atención en el reparto de recursos para que lo que recibe Jalisco sea lo justo, y no siga ocurriendo lo que desde hace años se ha vuelto habitual, y eso es que la entidad reciba un reparto inequitativo y discrecional por parte de la Federación.



El proyecto que, aseguran, desempeñarán en la Cámara Alta en caso de resultar electos el próximo primero de julio, se sostiene en qué el estado no debe de representar "un voto más" en el Senado, sino que debe marcar agenda a nivel nacional.



Entre los temas pendientes para Jalisco, los candidatos indicaron que desde Senado de la República se puede aportar a la solución del conflicto que desde años representa la presa El Zapotillo, pues es el lugar desde el cual se puede ejercer presión para que se haga una modificación a los convenios nacionales de distribución de agua.

Relación con Estados Unidos



Dignidad y efectividad ante el mundo; no se pueden permitir chantajes del gobierno estadounidense en negociación del Tratado de Libre Comercio.



La relación con el vecino país del norte debe de llevarse a cabo bajo dos premisas, según la perspectiva de los candidatos: dignidad y efectividad, temas en los cuales el gobierno mexicano ha demostrado no haber tenido en consideración, y eso ha dado como consecuencia una serie de episodios lamentables en la relación de los presidentes de ambos países y en lo particular, ha dejado mal parado al país en el plano internacional.



Los emecistas sostienen que la renegociación del Tratado de Libre Comercio es un proceso que se debe desarrollar sin permitir chantajes por parte del gobierno estadounidense y desde el Senado de la República se pueden defender los intereses de Jalisco. En razón de prioridad, mencionaron el sector automotriz, la industria agroalimentaria y la producción en electrónica, que representan un importante ingreso para las familias jaliscienses, pero además, lo que plantea esta fórmula es que independientemente de sí el TLCAN se resuelve antes o después de la elección, este debe pasar a la revisión a la nueva legislación en el Senado.



Los senadores han pedido de vista la defensa de los connacionales en Estados Unidos, algo que los candidatos naranja prometen poner en la agenda de la Cámara Alta para atender a los más de cuatro millones de jaliscienses que viven en territorio norteamericano y que continuamente ven lacerados sus derechos y carecen de garantías estipuladas en tratados internacionales, garantías por parte de las leyes estadounidenses y la garantía de que desde el país donde nacieron, hay quienes velan por ellos.

Seguridad



Un fracaso histórico la agenda de seguridad, se deben crear fiscalías autónomas e impulsar un mando mixto.



El Proyecto en materia de seguridad que proponen impulsar desde el Senado de la República Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda en caso de verse favorecidos con el voto el próximo primero de julio, tiene como principal maniobra la autonomía de las fiscalías en los estados para que el sistema de acceso a la justicia del país esté lejos de las manos de los gobernantes y a la par, junto con esa acción, revertir la ley de Seguridad Interior y recuperar la discusión del mando mixto policiaco.



Proponen también centrar la atención al tema de seguridad desde diversas vertientes bajo la premisa de que no se puede tratar de manera aislada el acceso a la justicia, la violencia y la defensa de los derechos humanos; señalaron que tampoco se pueden ignorar otros frentes que al comenzar a erradicarse, de facto generarían una disminución de la violencia, entre ellos el acceso a salarios dignos, violencia intrafamiliar y de género.



La correcta aplicación de la justicia jugaría un papel trascendental en la propuesta de esta fórmula que busca llegar al Senado de la República, pero también consideran necesario que se atienda a los cuerpos policiacos que si bien se habla de que estos se encuentran infiltrados por la delincuencia organizada, su vulnerabilidad es algo que se le puede atribuir al estado, que comenzó a desplegar las fuerzas militares por el territorio nacional sin promover la adecuada profesionalización de las policías municipales, por lo que las corporaciones no se fortalecieron en los últimos años, sino que se han visto debilitadas por el esquema propuesto por el propio sistema.

Derechos Humanos



Proponen la creación de una "Comisión de la Verdad" como institución que investigue la violación de los derechos humanos en el país.



Una de las principales agendas que pretenden llevar al Senado de la República estos candidatos es la de los derechos humanos, los cuales consideran que se violan de manera sistemática en México debido a que se trata de una mala práctica que se ha llegado a normalizar gracias a la omisión de las autoridades. Desde esa perspectiva la propuesta es la creación de una "Comisión de la Verdad", que funcionaría como organismo independiente con facultades de investigación y que realizara sus funciones a la par de las instituciones de procuración de justicia, de esta forma poder garantizar a las víctimas el respeto a sus derechos elementales.



Más allá de que se logre el respeto de los derechos humanos en términos de violencia, la agenda que el Senado de la República debe trabajar y la cual proponen impulsar Clemente y Verónica, es la de garantizar el derecho a la educación y a la salud tan solo por mencionar algunos de ellos, de tal manera, señalaron que la defensa de los derechos humanos debe comenzar con una "revisión profunda" a las instituciones que no cumplen ni siquiera con tratados internacionales en la materia.



En este rubro, los candidatos indicaron que la mejor carta de presentación para buscar llegar al Senado y que los ciudades tengan garantía de que defenderán de manera adecuada los derechos humanos, es el trabajo legislativo que en seis años generaron y que se traduce en cinco instrumentos como lo es incluir la desaparición forzada como delito en el código penal, la ley para prevenir y sancionar la tortura, la de protección a periodistas; la ley para combatir y prevenir la discriminación, así como la ley de víctimas, "son instrumentos para que el estado enfrente temas de violación a los Derechos Humanos", y eso es lo que pretendemos fortalecer.

Clemente Castañeda Hoeflich



- Licenciado en Estudios Políticos por la Universidad de Guadalajara

- Maestría y Estudios de Doctorado en Ciencia Política por The New School of New York

- Coordinador de campaña de Enrique Alfaro en 2009 en Tlajomulco y 2012 para la gubernatura del Estado

- Diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en 2012

- Diputado federal y coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en 2012

- Es un músico "frustrado". Si no fuera política estaría buscando triunfar en los escenarios. Entre sus favoritos están Soda Stereo, U2, Coldplay, Joaquín Sabina y Fito Páez

- Le gusta leer, Las fuentes del yo, de John L. Taylor. Es uno de los libros que le han marcado. Le gusta la obra de Mario Vargas Llosa, pero tiene una profunda diferencia política con él

- Entre sus películas favoritas se encuentra Cinema Paradiso, y de niño soñaba con convertirse en un Jedi, pues es fan de las cintas de Star Wars

- La actuación de Orson Wells en El Ciudadano Kane es de lo mejor que recuerda en el cine

- En el fútbol se declara "Súper Chiva"; se enoja cuando pierden ("o sea seguido", dice)

- Su historial laboral comenzó como cerillito en un súpermercado. También fue herrero y panadero

- Se declara fan de la comida mexicana y la japonesa

Verónica Delgadillo García





- Estudió Ciencias de la Comunicación

- También es Licenciada en Educación Preescolar

- Diputada local por Movimiento Ciudadano en 2012

- Diputada federal por Movimiento Ciudadano en 2015

- Le gusta el cine por las emociones que genera y entre sus películas favoritas se encuentra Los Amantes del Círculo Polar, y todas las cintas animadas de Hayao Miyasaki

- En la música escucha desde mantras hasta rap, y una que otra de reguetón

- Su artista favorito es René Pérez, de Calle 13

- La obra literaria que más le gusta es El Laberinto de la Soledad, de Octavio Paz, y otro de sus escritores favoritos es Julio Cortázar

- En los deportes le gusta la bicicleta y el tiro con arco, se emocionaba cuando salieron las películas de Los Juegos del Hambre; recordó su etapa en que tirar flechas era su pasión

- Le gusta la comida asiática y la mexicana; es "amante del chicharrón"

- Apasionada de la fotografía

- Trabajó como mesera y recepcionista en restaurantes en Europa

- Tiene un tatuaje en la parte trasera del cuello, "El nudo del amor infinito" que recogió de un templo tibetano

Ella en frases

"Es un fracaso histórico lo que hizo Felipe Calderón y que después fue continuado por Enrique Peña Nieto. Se le apostó a la militarización del país, mientras abandonaron a los policías"

"La violencia no se generó al disparar un arma; es la máxima expresión de una crisis social que cada vez se agudiza más por la falta de oportunidades por la desigualdad social"

"Hoy el gobierno es un cómplice de grandes atrocidades que se comenten todos los días a la población y sus omisiones impiden que las personas tengan acceso a derechos humanos elementales como la educación y la salud, eso es lo que debemos cambiar desde el Senado"

Él en frases

"Hago un paréntesis; hasta antes de que nosotros llegáramos al Congreso Local, el congreso era un mugrero. Y algo tuvimos que ver para limpiarlo"

"Necesitamos levantar un muro de dignidad; eso es lo que debe caracterizar a la política exterior mexicana, particularmente en la relación con Estados Unidos"

"Hay que voltear a ver a todos lados pero hay que comenzar con el gobierno. El gran violador de derechos humanos en este país es el Estado mexicano"

