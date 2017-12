Sheinbaum: hay riesgo de usar presupuesto en elecciones

Ciudad de México

Hay un "enorme riesgo" de que el Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México se utilice con fines electorales, debido a que no hay transparencia en su distribución, aseguró la precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Lo anterior, luego de que la Asamblea Legislativa aprobó el Paquete Económico 2018, por 225 mil 851 millones de pesos, de los cuales los 8 mil 792 millones de pesos se destinarán a la reconstrucción de la ciudad, tras el sismo del 19 de septiembre pasado.

"No hay transparencia en la distribución de los recursos que se destinó a la reconstrucción a través de la aprobación de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, por ello es un enorme riesgo", dijo.

Destacó que esto se deriva de la distribución del presupuesto que se da a las delegaciones, por ejemplo, en las que dirige Morena hubo un incremento de 140 millones de pesos y en otras fue de 500 millones.

"No están tomando en cuenta la población que hay en algunas ni el territorio o las condiciones; es evidente que hay una distribución electoral del presupuesto lo cual no solamente está mal, sino que es ilegal", comentó Sheinbaum.

Luego de presentar su proyecto de gobierno ante el Distrito 4170 del Club Rotarios, comentó que otro tema importante es que no se cuenta con un censo real de edificios y viviendas dañadas.

"Estamos a más de tres meses del sismo y no conocemos el censo, no me refiero en términos de datos personales, pues es evidente que ese no debe estar, pero no sabemos cuáles son los edificios y viviendas dañadas, en dónde están, cómo se va a atender a la población y la demolición o reconstrucción de los inmuebles, qué ocurrirá con las viviendas que están en zonas de grietas", resaltó.

"Mientras no tengamos esa información no podemos saber si el presupuesto que está destinando para ello y sí será distribuido adecuadamente", afirmó.

Agregó que el gobierno local es quien debe ejecutar el presupuesto y el poder legislativo sólo debe legislar, "pero ahora resulta que es el Legislativo quien determina a dónde se dirigen los recursos y eso, lo que podría generar un riesgo de que los recursos para la construcción se utilicen de manera electoral".

Ante ello, Sheinbaum aseguró que pese a se votó en contra de la aprobación de presupuesto, el grupo parlamentario de Morena debe vigilar la distribución de los recursos, junto al Instituto Electoral.

"No solamente Morena, sino que hay que llamar al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que estén atentos de cómo se está utilizando el recurso público o cómo puede utilizarse para beneficio de los partidos", dijo.

"La ciudad tiene recursos y se están dilapidando en muchas áreas del gasto corriente, nosotros hemos hecho la estimación de que se puede ahorrar hasta 25 mil millones de pesos para programas sociales, reconstrucción y algo muy urgente como es el tema del agua potable y transporte público", afirmó.

FLC