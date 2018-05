Sheinbaum: transparencia en reconstrucción depende de Amieva

Ciudad de México

La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que la transparencia en los recursos para la reconstrucción depende del jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, y no de su gabinete.

“El es el que los tienen que transparentar; ¿cómo cita a su gabinete y les dice: les ordeno que transparenten los recursos?, pues él es el jefe de Gobierno, él tiene que transparentarlos, de él depende la transparencia, de nadie más”, dijo.

“Los jefes de Gobierno también tienen que ensuciarse las manos, él tiene que coordinar el proyecto”, resaltó tras reunirse con simpatizantes en Azcapotzalco.

Esto luego de que ayer el jefe de Gobierno pidió a su gabinete transparentar los recursos y acelerar los trabajos de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre pasado.

“No es posible que llame a su gabinete para decirles que transparenten los recursos cuando él es el jefe de gobierno y tiene que hacerlo, todavía la Contraloría depende de él”, insistió Sheinbaum.

La candidata de Morena, PT y Encuentro Social aseguró que por respeto a las víctimas, “hoy será el último día que toque el tema” del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen durante el sismo.

Afirmó que como jefa delegacional en Tlalpan atendió a los padres de familia de los alumnos que fallecieron durante la tragedia y presentó denuncias.

“Afrontamos el problema, estuve varios días en el colegio Rébsamen atendiendo a los padres de familia”, comentó, “presentamos las denuncias que se tenían que presentar”.

“Es una vileza es utilizar esto como centro de una campaña política. Por ello no quiero llevar mi campaña en ese tema, es un asunto de respeto a las víctimas, las instituciones que hacen justicia son la Procuraduría y los tribunales”, explicó.

Reiteró que su contrincante de la coalición Por la CdMx al Frente, Alejandra Barrales, usa el tema como estrategia de campaña e indicó que mejor explique su enriquecimiento ilícito y haga propuestas.

“Alejandra Barrales usa esto como estrategia cuando lo que debe explicar es su enriquecimiento ilícito y hacer propuestas, por eso vamos a ganar, porque siempre hemos actuado de manera transparente”, destacó.

Sheinbaum detalló que no tomará ninguna contraofensiva con sus adversarios, pues está muy tranquila respecto al tema y no se siente responsable de la tragedia.

“No me siento responsable, estoy muy tranquila, y el que no toque tema de nueva cuenta no quiere decir que lo esconda, al contrario, es que no quiero parecerme a ellos, mi moral es otra cosa”.

