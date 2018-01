Gobierno de la ciudad nos traicionó: Sheinbaum

Ciudad de México

La precandidata de Morena a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que el actual gobierno de la Ciudad de México traicionó a quienes votaron por él pues llegó a generar un esquema de desarrollo urbano de privatización de espacios públicos.

“Además, aumentó el predial y el agua, que nada tiene que ver con el proyecto que en su momento él (Mancera Espinosa) encabezó y que votamos por el jefe de gobierno hace cinco años ya casi seis”, remarcó.

Al iniciar su recorrido con militantes en la Colonia Olivar del Conde, en la delegación Álvaro Obregón, expuso que “por eso decimos que traicionó la voluntad del pueblo de México, no a una persona o a dos, sino a todos los electores".

“Él llegó a la ciudad encabezando un proyecto a partir del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y lo que ocurre en la ciudad es un desarrollo urbano caótico en donde sólo el interés inmobiliario está por encima del interés público”, señaló.

Subrayó que no se trata de que la ciudad no deba crecer o porque no se requiera de la iniciativa privada, “sino porque es un caos como ha crecido la ciudad con todos los desarrollos”, concluyó.

AJE