Mi gobierno no será autoritario: Sheinbaum

Ciudad de México

Mi gobierno no será autoritario, pero se revisarán todos los contratos de concesión, porque en mi opinión, los espacios públicos no se pueden convertir en plazas comerciales, ya hay demasiadas, advirtió Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia.

"Vamos a actuar en el marco de la ley, hablaremos con todos los empresarios y en el caso de megadesarrollos que se quieran hacer, lo pondremos a consulta de las personas, que se discuta y debata. No hay que tenerle miedo a la gente", dijo.

Luego de acudir al inicio de campaña de María Rojo, candidata a la alcaldía de Coyoacán, en entrevista explicó que el espacio público que se ha convertido en plazas comerciales ha generado una enorme desigualdad y frustración.

"Esto porque tiene su base en el consumo de altos niveles económicos, y lo que nosotros queremos hacer es generar más espacios públicos como parques, escuelas, ciberescuelas, centros culturales y de talleres para que la gente recupere la ciudad", aseguró.

Acotó que "está más que demostrado y es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es fundamental tener espacios verdes para tener una vida en paz, sin violencia y con salud, por ello hay que devolver el espacio comunitario a las personas".

Apuntó que la revisión de estos contratos se dará porque hay muchos casos de malos manejos, sobre todo en parques y deportivos.

"Hay algunos que sabemos que están en regla, pero hay que verlos todos para saber qué beneficios tiene la ciudad porque son terrenos de la ciudad, ese es el problema y la preocupación de la gente", comentó.

Subrayó que "claro que debe haber participación de la iniciativa privada, necesitamos a los empresarios, es fundamental y necesario. Se quiere construir un estadio de béisbol, me parece excelente, pero que no sea quitándole los espacios deportivos a la gente, como se pretende en la Magdalena Mixhuca, que compren tierra y nosotros les vamos a dar las facilidades".

Destacó que en Iztapalapa está el tema de construir un centro comercial en el Cetram de Constitución de 1917, "y lo que nosotros decimos es que cómo hacer eso cuando hacen falta preparatorias o espacios verdes. Se puede concesionar una parte para que la otra funcione pero lo que no es que el 90 por ciento sea privado y el 10 por ciento de espacio público. Esta ciudad ya no me quiere, desde mi perspectiva más plazas comerciales, ya hay muchas".

En cuanto a si se podría expropiar terrenos, como lo mencionó Paco Ignacio Taibo II, refirió que "no estamos de acuerdo con Paco, para nada, pero entiendo que fue una declaración de hace siete meses y fuera de contexto, pero de ninguna manera estamos de acuerdo con eso, el asunto es revisar los contratos", finalizó.

Por su parte, la actriz María Rojo, comentó que de ganar el 1 de julio, "tendremos un gobierno abierto.

"Les propongo que nunca más pasen las cosas como han pasado, que nunca más se privaticen los espacios deportivos, que no se les ocurra hacer fuentes cuando no hay agua. Vengan a decirme lo que hace falta y María no tendrá más que hacer en la vida que atenderlos".

JOS