Gobierno de la ciudad olvidó atender sistema de salud: Sheinbaum

Ciudad de México

La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que el tema de salud en la Ciudad de México está olvidado por la actual administración.

"Aunque formalmente debe de haber medicamentos gratuitos no se dan y esto porque no está funcionando bien el sistema de salud de la ciudad, hay demasiadas compras opacas y no se sabe a donde están llegando".

Tras un par de mítines, uno en la explanada de la delegación Milpa Alta, y otro más en la Plaza Central, en Xochimilco, en el que acompañó al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, la aspirante dijo que el sistema de salud debe funcionar de manera perfecta.

"Debe atender a todos aquellos que lo requieren y que no tienen seguridad social, ni IMSS o ISSSTE, ese es el objetivo que se debe seguir y no se está cumpliendo pues no hay médicos ni medicamentos y eso lo dice la gente todo el tiempo".

En tanto, y respecto a que de ganar la elección 1 de julio, destinará recursos para el saneamiento de los canales de Xochimilco.

"Hubo un olvido para esta demarcación desde el gobierno central pues hay que recordar que las delegaciones gobernadas por Morena las castigaron tremendamente con el presupuesto en 2016, 2017 y 2018, por lo que no se puede desde el puesto delegacional atenderlo y se nota con los que damnificados en Xochimilco, además de que ha disminuido el turismo en esta parte de la ciudad".

En ese sentido, abundó que "a partir de enero del año que entra, empezará a haber recursos para Xochimilco y toda las demás delegaciones, tanto para apoyar a los damnificados y reactivar la actividad turística".

Por otra parte, dijo que el PRD quiere ganar la ciudad con la compra del voto, "pues en convertido en bolsas de despensa y de tinacos, estando utilizando el recurso público en lugar de apoyar a la ciudadanía a partir de programas sociales universales, ahora son repartidores de despensas".

Finalmente, respecto a sus recorridos que tendrá este sábado por la Gustavo A. Madero también se han registrado oposición por parte del PRD para que realice sus eventos en dicha demarcación, subrayó que no pidió apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, "y esperemos que todo se lleve con normalidad".

JUNTA AMBIENTAL

Por la mañana, Sheinbaum Pardo, se reunió en privado con académicos especialistas en medio ambiente, con el fin de dar a conocer el diagnóstico y propuestas de la Agenda Ambiental 2018 para construir políticas públicas adecuadas para la capital.

"Nuestra ciudad enfrenta problemáticas de movilidad, abastecimiento del agua, la sobreexplotación de los acuíferos y del crecimiento de los desarrollos inmobiliarios", dijo.

En Universum, en Ciudad Universitaria, comentó que para poder implementar políticas públicas adecuadas, "se requiere conocer cómo se van a desarrollar las propuestas, considerando la viabilidad de las soluciones y el presupuestos".

Concluyó al decir que con estas propuestas se pueden formar vínculos que permitan generar proyectos innovadores para la ciudad.

