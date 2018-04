Sheinbaum pide evitar provocaciones en campañas

Ciudad de México

Claudia Sheinbaum, candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, se pronunció porque los diversos sectores de la sociedad promuevan una campaña en paz.

Al ser cuestionada sobre la agresión de integrantes de la CNTE a militantes del PRI y Partido Verde en un mitin de José Antonio Meade en Puerto Escondido, Oaxaca, Sheinbaum dijo desconocer el caso, no obstante pidió evitar las provocaciones.

"(Pronunciarme) por la paz y que no haya provocaciones, que no haya golpes. No conozco en realidad este caso, he estado todo el día en este tema y no tenía la información", dijo.

Sin embargo, llamó "a todos a que hagamos de esta una campaña en paz, es indispensable".

En el poblado de San Jerónimo Miacatlán, Milpa Alta, los habitantes pidieron incluir en sus propuestas la creación de un hospital en la zona como lo ha prometido el priista Mikel Arriola; sin embargo, dijo que es algo que debe analizar.

"Sí hay los recursos lo vamos a hacer, nada más déjeme revisar ahora que me lo están diciendo para que podamos realmente comprometernos con ustedes, porque no se vale que alguien que esté en campaña venga nomas a decir mentiras a la gente, así que vamos a trabajar lo del hospital aquí en Milpa Alta", recalcó.

No obstante, dijo que Milpa Alta, gobernada por el PRI, es una de las delegaciones con menor presupuesto en la capital.

"Aquí en Milpa Alta, fíjense, aunque a Milpa Alta lo gobierna el PRI ahora también lo castigaron con mucho presupuesto, porque no les interesa el campo, no les interesa la gente", apuntó.