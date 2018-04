Sheinbaum propone WiFi y festival para voceadores

Ciudad de México

La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que de ganar las elecciones, modernizará los puestos de periódicos con internet y realizar un festival cultural el Día del Voceador.

Durante la celebración 95 del Día del Voceador, Sheinbaum explicó que colaborará con el gremio para que tengan Wi-Fi, “porque hoy en día mucha gente ya no compra el periódico, sino que lo lee digitalmente”.

Resaltó que buscará convertir su celebración en un festival de un día o una semana, como atractivo turístico, para reconocer su trabajo y generar las condiciones para acabar con la extorsión de las que suelen ser víctimas.

“La libertad de prensa no sería posible sin ustedes, por ello es indispensable establecer mesas donde nos digan cuáles son sus necesidades”, dijo.

“Nos han comentado que muchos voceadores en la ciudad son extorsionados por gente de las delegaciones y la policía, tenemos que acabar con ello y me comprometo para hacerlo”, agregó.

Añadió que se revisarán los contratos de las empresas con publicidad en los puestos, ya que algunas no son equitativos y se quedan con los beneficios económicos.

“Es injusta la manera de que las empresas utilizan a los puestos de periódicos para publicitarse, pues no es para los voceadores o expendedores, así que también me comprometo con a regularizar todos los permisos para que sean en beneficio de ustedes y no de terceros”, comentó.

En su oportunidad, Marco Antonio Reyes, reveló que el gremio hará llegar a todas y todos las candidatas y candidatos a la Presidencia de la República y la jefatura de gobierno, un oficio con una iniciativa de ley para modernizar los puestos de periódicos.

